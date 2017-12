Adversară din calificări pentru Halep

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie nr. 1, va evolua cu o sportivă din calificări, în primul tur al turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing, care începe sâmbătă. Dacă va trece de primul tur, Halep, care a atins faza sferturilor de finală în 2014, o va întâlni pe Alize Cornet, locul 34 WTA, dacă şi franţuzoaica va învinge în primul tur tot o sportivă venită din calificări. Dintre tenismenele care au arătat o formă bună în ultima perioadă, Belinda Bencic (Elveția, 14 WTA), Garbine Muguruza (Spania, 8 WTA), Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia, 29 WTA) și Agnieszka Radwanska (Polonia, 7 WTA) figurează pe partea de tablou a Simonei Halep. Cealaltă jumătate a tabloului o are favorită principală pe tenismena cehă Petra Kvitova, locul 4 WTA.

Irina-Camelia Begu, locul 26 WTA, o va întâlni pe croata Mirjana Lucici-Baroni, locul 84 WTA (1-1 la meciuri directe, ambele datând însă din 2009), Monica Niculescu, locul 47 WTA, va da piept cu australianca Samantha Stosur, locul 21 WTA (0-6), iar Alexandra Dulgheru, locul 55 WTA, va juca împotriva sportivei braziliene Teliana Pereira, locul 51 WTA (2-0). Patricia-Maria Ţig evoluează în calificările China Open, turneu cu premii de 4,7 milioane de dolari. Americanca Serena Williams, locul 1 WTA, şi rusoaica Maria Şarapova, locul 3 WTA, deţinătoarea trofeului, nu participă la turneul de la Beijing.

HALEP SPUNE CĂ ESTE ACCIDENTATĂ LA TENDONUL LUI AHILE

Simona Halep a declarat, vineri, că este accidentată la tendonul lui Ahile, dar va încerca să facă tot ce poate la turneul China Open de la Beijing, informează site-ul oficial al turneului din categoria Premier Mandatory. „În această perioadă a anului accidentările apar pentru că am jucat foarte mult. Am ceva probleme la tendonul lui Ahile. Nu este uşor, dar încerc să fac tot ce pot”, a declarat Halep într-o conferinţă de presă, adăugând că statutul de favorită nu îi garantează succesul: „Poţi crede că este o oportunitate să joci bine dacă eşti favorită, dar toată lumea joacă bine aici, iar săptămâna trecută am pierdut după ce am avut 5-1 în decisiv, aşa că nu este uşor să reuşeşti. Dar vreau să elimin frustrarea şi să merg înainte. Acest turneu este deschis, este foarte important pentru fiecare, aşa că pot spune că am şanse, dar e devreme să mă gândesc la asta”.

Halep se bucură că va participa pentru a patra oară la China Open şi că are ocazia să descopere o lume complet diferită de cea europeană: „Este frumos să revin la Beijing, este un mare turneu, unul dintre cele mai mari, aşa că mă bucur de timpul petrecut aici. Este un pic diferit, deoarece China este diferită de ţara mea şi de Europa, dar este drăguţ să vezi ceva diferit”. Simona a mai spus că nu a fost afectată de rezultatele slabe înregistrate la Roland Garros şi la Wimbledon: „Pot să spun că acele turnee m-au ajutat. Pentru că după ele am eliminat presiunea şi am vrut doar să intru pe teren pentru a juca tenisul meu”.

Citește și

http://www.telegrafonline.ro/halep-principala-favorita-la-china-open-si-la-turneul-campioanelor

http://www.telegrafonline.ro/infrangere-socanta-pentru-halep