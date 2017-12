Adversarii românilor în primul tur al turneului de la Wimbledon

Simona Halep, favorită numărul 2, va întâlni o adversară venită din calificări în runda inaugurală a turneului pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Șlem al anului, care va debuta luni, la All England Club din Londra. Halep, finalistă anul acesta la Roland Garros, a jucat o semifinală la Wimbledon, în 2015, anul primei ei finale de la Paris, iar anul trecut s-a oprit în sferturi de finală.

Într-un posibil sfert de finală, Halep ar putea s-o înfrunte pe britanica Johanna Konta. Dacă va trece de primul tur, jucătoarea constănțeană o va înfrunta pe învingătoarea dintre britanica Laura Robson și brazilianca Beatriz Haddad Maia, iar o posibilă adversară în optimi ar fi rusoaica Elena Vesnina. Simona Halep are două victorii pe iarbă și un eșec în acest an, după ce s-a oprit în sferturi la Eastbourne.

Monica Niculescu (29 de ani, 51 WTA) o va înfrunta pe Magdalena Rybarikova (Slovacia), o jucătoare de 28 de ani aflată pe locul 85 în lume. Scorul meciurilor directe de până acum este 4-2 pentru româncă. În 2007 și 2008, Monica s-a impus chiar la Wimbledon, în calificări, respectiv în primul tur.

Sorana Cîrstea (27 de ani, 62 WTA) o are ca adversară pe olandeza Kiki Bertens (25 de ani, 24 WTA). Românca s-a impus în toate cele trei meciuri directe, ultima oară anul trecut, la Linz, în primul tur, cu 6-4, 6-2.

Irina Begu (26 de ani, 69 WTA) va juca împotriva unei britanice, Naomi Broady (27 de ani, 108 WTA), în timp ce Ana Bogdan (24 de ani, 114 WTA), care pentru prima oară a intrat direct pe tabloul principal la un turneu de Mare Șlem, o va întâlni pe chinezoaica Ying-Ying Duan (27 de ani, 64 WTA). Nu există precedente în privința acestor două dispute.

Posibilele sferturi de finală din turneul de simplu feminin sunt Kerber - Kuznețova, Karolina Pliskova - Wozniacki, Cibulkova - Svitolina și Konta - Halep.

ADVERSAR DIN CALIFICĂRI ȘI PENTRU MARIUS COPIL

Tenismanul român Marius Copil (26 de ani), numărul 85 mondial, va juca în primul tur de la All England Club împotriva unui adversar venit din calificări, germanul Peter Gojowczyk. Copil a intrat pentru prima oară în carieră direct pe tabloul principal de simplu al unui turneu de Mare Șlem.

Copil și Gojowczyk (27 de ani, 140 ATP) s-au înfruntat de două ori până acum, germanul câștigând în 2013, în primul tur la Bergamo, cu 6-3, 6-3, în timp ce Marius s-a impus anul acesta în ultimul tur al calificărilor de la Roland Garros, cu 6-4, 6-7 (5), 7-6 (7). Dacă va trece de primul tur, arădeanul va da piept cu învingătorul dintre Andreas Haider-Maurer (Austria) și Roberto Bautista Agut (Spania), cap de serie numărul 18.

Posibilele sferturi de finală din turneul de simplu masculin ar fi Murray - Wawrinka, Nadal - Cilic, Raonic - Federer și Thiem - Djokovic.