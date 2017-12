ADVERSARUL LUI BĂSESCU

Au dreptate cei care afirmă că, dintre toate blogurile politicienilor autohtoni, cel al lui Ion Iliescu este cel mai bine făcut. Surpriza este cu atît mai mare, cu cît se ştie că oamenii vîrstnici nu sînt atraşi de calculator şi îl folosesc foarte rar sau deloc. Nu este exclusă nici varianta în care patriarhul politicii româneşti de după 1989 îşi plăteşte un colaborator apropiat ce îi administrează blogul. Dar, chiar şi în acest caz, ideile şi comentariile îi aparţin în mod evident lui Ion Iliescu, pentru că sînt foarte bine articulate teoretic şi poartă amprenta personalităţii sale!

Am vizitat şi eu, recent, blogul fondatorului PSD, deoarece ştirile televizate care semnalau criticile fostului preşedinte al ţării la adresa atitudinii lui Traian Băsescu, în timpul vizitei făcute la CSM, mi-au stîrnit curiozitatea. Mai mult decît faptul că atitudinea polemică a lui Ion Iliescu mi s-a părut întemeiată, deşi nu sînt de acord cu toate afirmaţiile sale, m-a interesat să aflu amănunte despre raţionamentul politic al preşedintelui de onoare al PSD. Nu mică mi-a fost surpriza să descopăr că Iliescu are un remarcabil spirit analitic şi ar putea fi un veritabil director de campanie electorală. Din majoritatea analizelor sale se desprinde o idee despre care doream să scriu de mai multe zile, dar nu am apucat să o fac pînă azi. Vizitarea blogului lui Ion Iliescu mi-a oferit excelenta ocazie a scurtului comentariu de acum.

Dincolo de aroganţa ironică pe care Traian Băsescu o afişează în mod curent, atitudinea sa faţă de judecătorii de la CSM reprezintă dovada certă că actualul preşedinte al României a început să aibă o mentalitate dictatorială, chiar şi cu zîmbetul pe buze… În clipa de faţă, Băsescu se simte atît de sigur pe poziţie, încît nici nu-şi mai dă seama că şi-ar putea rupe gîtul, stilistic vorbind, exact în punctul în care îşi visează gloria naţională eternă! Acumularea de putere, într-un stat de drept, la care a reuşit să ajungă el, mai ales după recentele alegeri, depăşeşte toate recordurile posibile. Pe lîngă faptul că deţine cea mai înaltă funcţie, Traian Băsescu controlează Guvernul, Parlamentul, Ministerul de Interne, unde au rămas cei mai mulţi oameni ai lui Blaga (vezi şi cazul lui Virgil Ardelean), afacerile externe, conform fişei postului, serviciile secrete, DNA, Parchetul General, CSM, precum şi, în chipul cel mai direct, prin intermediul unor acoliţi politici, cîteva ministere pe care le poate influenţa peste capul lui Boc, în caz că şi-ar dori… După ce s-a chinuit patru ani cu Tăriceanu, acum şi-a văzut cu adevărat visul cu ochii deschişi, cum a şi recunoscut. Asta înseamnă că, dacă actuala guvernare merge bine, el va culege cei mai importanţi lauri şi ar putea cîştiga un nou mandat prezidenţial, dar dacă lucrurile vor merge prost, toate relele, inclusiv cele electorale, se vor sparge în capul său.

Cu alte cuvinte, cel mai de temut adversar al lui Băsescu este chiar Traian Băsescu însuşi, fiindcă orice pasăre pe limba ei piere!