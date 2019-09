AEC dă în judecată MEN pentru obligarea unor elevi la învățământ profesional

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) va chema Ministerul Educației Naționale în judecată pentru anularea în parte a Ordinului ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, pentru obligarea elevilor ce au obținut media de admitere sub nota 5 să urmeze învățământul profesional.

În data de 27 august, Ministerul Educației Naționale a aprobat ordinul prin care reglementa organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul de stat în anul școlar 2020-2021. Printre prevederile acestui ordin, la art. 2, alin. (10) este prevăzut faptul că elevii care obțin media de admitere sub 5.00 nu pot participa la repartiția computerizată în unitățile de învățământ liceal de stat.

„Articolul 2

(10) La procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 participă numai elevii care au susținut evaluarea națională și a căror medie de admitere, calculată conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci).”

În data de 14 august, în cadrul Comisiei de Dialog Social a Ministerului Educației Naționale a fost dezbătută măsura aceasta, Asociația Elevilor din Constanța exprimându-și dezacordul față de ea, din următoarele considerente:

În perspectiva adaptării sistemului educațional românesc la standardele secolului XXI și la cele europene, traseul educațional pe care fiecare elev îl urmează ar trebui să fie ales de către acesta, luând în considerare interesele și aptitudinile pe care le are. Acest fapt derivă și din principiul enunțat de Legea educației naționale, al centrării sistemului educațional pe beneficiarul său primar, elevul. Cu titlu de exemplu, dacă un elev nu are capacitățile necesare pentru a accede în învățământul teoretic, dar are aptitudini în ceea ce privește artele sau sportul, el ar trebui să aibă posibilitatea de a opta pentru învățământul vocațional

Mai mult, faptul că un elev nu a putut obține media minimă pentru a ajunge la liceu nu garantează că posedă competențele necesare pentru învățământul profesional, ci poate avea cauze diverse, ce țin atât de pregătirea cadrelor didactice, cât și de condițiile socio-economice ale familiilor lor.

„Este de la sine înțeles că nu putem avea aceleași pretenții de la un elev care trăiește într-o familie cu condiție materială moderată, comparativ cu unul dintr-o familie cu condiție materială deficitară. La fel, există discrepanțe între mediul urban și rural, mai ales în ceea ce privește nivelul de pregătire al cadrelor didactice, cei mai mulți profesori cu gradul I aflându-se în liceele „de top” din mediul urban, în timp ce profesorii debutanți ajung, de regulă, în școlile din mediul rural. Dacă un elev are potențialul să ajungă un bun doctor, acesta poate fi irosit dacă statul nu a fost în stare să îi asigure condițiile necesare pentru a îl exploata. Ca urmare, dacă un elev obține media 5.00 la admitere, asta nu denotă din start că el nu este potrivit pentru învățământul teoretic” - a declarat Andrei-Mihai Tănase, președinte AEC

Considerăm că există nenumărate cazuri în care elevi care au obținut sub media de admitere 5.00 au reușit să ajungă în învățământul teoretic și să promoveze examenul de Bacalaureat cu o medie mare, lucru ce dovedește că evoluția academică a elevilor ține într-o mare măsură și de condițiile în care aceștia și-au desfășurat activitatea.

În ceea ce privește aspectele de formă, Asociația Elevilor din Constanța a solicitat în data de 16 august Ministerului Educației Naționale organizarea unei dezbateri publice pentru acest ordin, în conformitate cu art. 7, alin. (9) din Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003. Nici până în ziua de astăzi, Ministerul Educației Naționale nu a convocat o astfel de întâlnire, fapt ce constituie încălcarea legii.

Din aceste motive, AEC va acționa în instanță Ministerul Educației Naționale și va continua demersurile pentru apărarea drepturilor elevilor și promovarea unui sistem de învățământ centrat cu adevărat pe elev.

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) este singura organizație de reprezentare a elevilor din județul Constanța, fiind prima asociație reprezentativă independentă a elevilor, cu personalitate juridică, apărută în România, fiind înființată în anul 2013 din nevoia de a exista o organizație independentă, condusă de elevi, care să reprezinte drepturile și interesele elevilor. De-a lungul timpului, AEC s-a remarcat ca un actor implicat în sistemul educațional, la nivel local și național, aducând plus valoare prin rezultatele obținute pentru elevii din județul Constanța și din România. Printre victoriile pe care AEC le-a repurtat amintim reacodarea dreptului de vot în Consiliul de administrație pentru reprezentantul elevilor la nivel liceal (2015), obținerea respectării legii în privința acordării reducerii la transportul local în comun și a burselor școlare pentru elevii din municipiul Constanța (2015) și obținerea acordării de manuale școlare gratuite pentru toți elevii din clasele a XI-a și a XII-a din România, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel Constanța (2016). Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul nostru – www.asociatiaelevilor.ro.