Aerobicii tricolori debutează la CE

Ultima competiţie majoră din acest an a gimnasticii aerobice va avea loc în această săptămână la Liberec (Cehia), unde se va desfăşura Campionatul European pentru seniori şi juniori. Întrecerea va debuta miercuri, cu antrenamentele oficiale, loturile antrenate de Marcela Fumea şi Claudia Varlam (seniori) şi Cristina Spânu (juniori) urmând să plece astăzi spre Liberec. Triumfători la ultimele ediţii ale CE, când au urcat pe podium aproape în fiecare probă, aerobicii tricolori speră să obţină cât mai multe medalii şi la această ediţie. „Nu va fi o competiţie uşoară. Ne batem cu aceleaşi ţări ca şi la Campionatul Mondial. Singura diferenţă este că aici nu va veni China. Vor fi prezente Franţa, Rusia şi Spania, care sunt foarte valoroase. Sportul acesta a crescut foarte mult în ultima perioadă, chiar dacă nu este foarte mediatizat. Cred că pe viitor va fi din ce în ce mai greu să lupţi pentru o medalie, dar concurenţa este bună”, a declarat Marcela Fumea. Cu o generaţie tânără, dar care a trecut deja peste trei examene importante, CE de la Debrecen (Ungaria, 2007), CM de la Ulm (Germania, 2008) şi Jocurile Mondiale de la Taipei, desfăşurate în vara acestui an, România pare să aibă locul rezervat pe podium la marile competiţii şi în următorii ani. „Avem un lot tânăr, dar valoros, care cred că poate aduce numeroase medalii şi în următorii ani. Cel mai mare sportiv are 24 de ani şi nu se pune problema să se retragă cineva pentru moment, mai ales că în vară sunt programate CM din Franţa”, a mai spus Fumea. România va deplasa la Liberec un lot format din 24 de sportivi, dintre care 11 sunt de la CS Farul: Andreea Dincă şi Loredana Erimia (juniori), Cristina Nedelcu, Cristina Antonescu, Corina Constantin, Anca Surdu, Mircea Zamfir, Mircea Brânzea, Valentin Mavrodineanu, Petru Porime Tolan şi Ferdinand Răileanu (seniori). Calificările sunt programate sâmbătă, duminică urmând să se desfăşoare finalele.