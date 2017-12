Aeromania 2017: zboruri, autografe de la campioni și „Viitorul Steve Vai“

De 11 ani, cel mai mare show aviatic de pe litoral, Aeromania, te ține cu ochii pe cer și te fascinează cu numere de acrobație aeriană senzaționale. Tot de atâta timp, organizatorii aduc la fiecare ediție noutăți și premiere menite să țină publicul în priză. Anul acesta nu face excepție, cu atât mai mult cu cât în 2017 se celebrează 50 de ani de aviație la Tuzla. Drept urmare, în 19 august, de la ora 15.00, pasionații de aviație și senzații tari vor avea ce vedea și chiar au șansa să plece cu amintiri deosebite.

ZBOR VINTAGE CU UN AVION UNIC ÎN LUME!

În preambulul show-ului aviatic, dar și după eveniment, pasionaţii de aviaţie vor avea parte de o incursiune în istorie! Singura aeronavă Lisunov (Li-2) din lume aterizează pe Aeroportul Tuzla, iar publicul are şansa unui „zbor vintage”. De aceea, în weekend-ul 19 - 20 august se organizează zboruri de agrement de-a lungul ţărmului Mării Negre la preţul de 40 de euro/pasager! Avionul decolează cu minimum 16 pasageri, maximum 19. Doritorii își pot rezerva un loc dacă trimit un e-mail la adresa cristina.ilinca@regional-air.ro. Avionul va decola de pe Aeroportul Internațional „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla sâmbătă și duminică, la orele 9.30, 10.30 și 11.30.

FANII CELUI MAI MARE PILOT DE ACROBAȚIE AERIANĂ DIN LUME VOR PUTEA LUA AUTOGRAF DE LA EL

În cinstea piloților care au făcut istorie în aviația dobrogeană, multiplul campion mondial la acrobație aeriană Jurgis Kairys va executa cele mai noi și cele mai interesante numere de acrobație aeriană. Mai mult, în premieră pentru publicul de la Tuzla, Kairys va da autografe de la unul dintre standurile sponsorilor evenimentului. Alături de lituanian va evolua prima formație privată de profil, Iacării Acrobaţi, Aeroclubul României şi formațiile Hawks of Romania (acrobație aeriană cu avioane Exxtra 300), Blue Wings (parașutism) și White Wings (acrobație cu planoare), cărora li se vor adăuga alte nume importante din aero-acrobaţia mondială.

„VIITORUL STEVE VAI” ȘI CHITARELE LUI VOR FACE SENZAȚIE LA SOL

Dacă privitul în cer vă provoacă neplăceri, puteți să vă îndreptați puțin ochii spre sol, unde vă așteaptă o mulțime de surprize. Concertele live, standurile de aviaţie, expoziţiile de maşini vechi și de fotografie, precum și concursurile-surpriză vă vor binedispune cu atât mai mult cu cât, și la acest capitol, vom avea parte de premiere. Invitatul special al evenimentului vine tocmai din Italia și se numește Danielle Gottardo. El va evolua în premieră pe scena de la Tuzla, într-un concert de excepție, ce va fi completat de Mihai Mărgineanu, Proconsul și The R.O.C.K. Danielle Gottardo este un tânăr chitarist italian, compozitor, producător şi profesor de chitară electrică. El a predat chitara electrică în mai multe academii de muzică şi şcoli din Italia, iar în acest moment este profesor de chitară electrică la MMI-Modern Music Institute din Italia, iar tehnica sa deosebită i-a atras atenția chiar și unuia dintre cei mai mari chitariști din lume, maestrul Steve Vai. Show-ul muzical va fio completat de Proconsul și The R. O. C. K. Startul mitingului aviatic se dă începând cu ora 15.00 accesul publicului larg fiind gratuit. Puteți veni cu mașina personală, pentru că Aeroportul asigură locuri de parcare. Cei care nu au mașină pot utiliza cu încredere transportul în comun. RATC Constanța va asigura curse gratuite pe ruta Constanța - Tuzla și retur.