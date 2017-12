Aerosmith şi-a anulat concertul din Indonezia

Trupa Aerosmith şi-a anulat concertul din Jakarta, Indonezia, din motive de securitate, informează BBC, citând un organizator al evenimentului. Formaţia americană ar fi trebuit să aibă un concert în capitala Indoneziei dar a trimis o scrisoare cu scuze oficiale, deoarece acest eveniment nu va mai avea loc. Purtătoarea de cuvânt a acestora, Sarah Deshita, a declarat că membrii formaţiei nu au menţionat motivele exacte ale anulării. ”Suntem trişti şi dezamăgiţi. Am făcut tot posibilul pentru a garanta cele mai bune măsuri de securitate, am implicat chiar şi puşcaşi marini în acest demers dar nu este de ajuns”, a adăugat Deshita, menţionând că 85% din biletele pentru eveniment au fost vândute.

Trupa rock Aerosmith a fost fondată în 1970, în New Hampshire. Muzica formaţiei include elemente de pop, heavy metal, glam, R&B şi a inspirat numeroşi alţi artişti rock. Aerosmith este trupa americană de hard rock cu cele mai mari vânzări - 150 de milioane de albume la nivel mondial. Trupa a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, în timp ce, în 2005, s-a clasat pe poziţia 57 în topul 100 al celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor, realizat de revista ”Rolling Stone”.

Aerosmith nu sunt singurii artişti care şi-au anulat un concert la Jakarta. Anul trecut, Lady Gaga a anulat, de asemenea, un show în capitala Indoneziei, pe motiv că această zonă este foarte nesigură şi după ce câteva grupări islamice au protestat faţă de concertele ei. De asemenea, Rihanna a anulat două concerte în Jakarta, în 2008 şi 2009.