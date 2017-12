Adoptarea proiectului de Lege privind reforma în sănătate în forma actuală va reprezenta o lovitură dată statului social şi, în consecinţă, Constituţiei, în condiţiile în care noua lege ascunde un adevăr trist: anularea dreptului la sănătate al cetăţenilor, este reacţia Federaţiei Solidaritatea Sanitară. “Principala problemă a sistemului sanitar o constituie deficitul financiar, însă dincolo de diferitele declaraţii privind risipa din sistem, rămâne un adevăr trist: prea puţini cetăţeni plătesc pentru sănătatea tuturor, iar statul nu vine să compenseze fondurile deficitare”, se arată într-un comunicat al federaţiei. “Aceasta este deficienţa majoră a sistemului pe care guvernanţii sunt chemaţi, de ani de zile, s-o remedieze şi rezolvarea acestei probleme o aşteptăm de la o nouă lege a sănătăţii. Cruntă ne-a fost însă dezamăgirea când am văzut proiectul de lege! În loc de mult aşteptata îmbunătăţire a finanţării sistemului sanitar, am descoperit încercarea de a oficializa relaţia informală care există deja între banul public şi clasa politică, în condiţiile în care prima modificarea majoră pe care o propune proiectul noii Legi a sănătăţii o constituie privatizarea sistemului social de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte componenta sa de cheltuire a banilor strânşi, colectarea rămânând în sarcina statului”, subliniază federaţia. În opinia sindicaliştilor, noua Lege a sănătăţii este “o afacere dezvoltată pe eforturile statului”. “Singurele probleme de care nu sunt interesate instituţiile străine precum FMI şi, din păcate, Comisia Europeană sunt cele legate de sănătatea populaţie şi aspectele sociale ale naţiei. Proiectul de lege lasă să se vadă faptul că iniţiatorii legii şi-au însuşit şi ei această perspectivă externă şi indiferentă, semn că se încearcă în continuare să se iasă din criză pe spatele populaţiei, inclusiv prin afectarea stării ei de sănătate”, mai precizează reprezentanţii federaţiei sindicale.