Afacere ilegală cu cereale

Un bărbat din Călăraşi a ajuns în arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa după ce l-a înşelat pe un administrator din Constanţa cu care a încheiat un contract de vânzare-cumpărare de cereale. Reprezentanţii IPJ Constanţa spun că, pe 14 iulie, Florin Prodan, de 36 de ani, din Călăraşi, i-a promis administratorului că îi va vinde o cantitate de cereale pe care o are într-un depozit situat în apropiere de Bucureşti. Preţul stabilit pentru marfa ce urma a fi cumpărată a fost 110.000 lei. Pentru a perfecta înţelegerea, administratorul constănţean s-a dus cu mai multe tiruri la depozitul indicat de suspect pentru a ridica cerealele. Acolo, păgubitul s-a întâlnit cu Prodan căruia i-a dat cei 110.000 lei, dar în momentul în care angajaţii depozitului au început să încarce tirurile Prodan a dispărut. Deşi i s-a părut suspectă această fugă, administratorul nu s-a alarmat. Temerile lui s-au adeverit, însă, în momentul în care tirurile pline cu cereale se pregăteau să părăsescă incinta depozitului. Bărbatul le-a declarat anchetatorilor că la ieşire a fost oprit de un individ care a susţinut că cerealele încărcate în tiruri îi aparţin, pentru că au fost cumpărate de el.

SUSPECT ARESTAT Administratorul constănţean susţine că a fost nevoit să descarce tirurile şi să se întoarcă cu ele goale la Constanţa. El a depus o plângere la poliţie. Oamenii legii sub coordonarea unui procuror au demarat o anchetă şi, în baza probelor adunate la dosar, l-au pus sub învinuire pe Prodan şi au propus instanţei arestarea lui. Paguba creată administratorului a fost estimată la 372.000 de lei. Vineri, magistraţii Tribunalului Constanţa au emis pe numele lui Florin Prodan mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de înşelăciune calificată în convenţii cu consecinţe deosebit de grave. Anchetatorii spun că cercetările în acest caz au fost extinse şi faţă de alţi doi bărbaţi din municipiul Bucureşti, aceştia fiind suspectaţi de săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune calificată în convenţii, cu consecinţe deosebit de grave.