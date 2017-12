Afacerea bunicilor, dezvoltată franțuzește cu bani UE

PASIUNE DIN COPILĂRIE A fost costisitor, dar a meritat. Așa ar putea începe povestea de succes a unui viticultor și vinificator din localitatea Siminoc, județul Constanța, care a accesat fonduri europene pentru a-și dezvolta exploatația agricolă. Ion Vlădoi a preluat îndeletnicirea de la bunici și părinți. El a continuat tradiția de viticultor în familie, transferând afacerea fiicei sale, Anca Vlădoi. ”De viticultură s-au ocupat atât bunicii, care erau originari din Drăgășani, cât și părinții mei. Însă, practic, afacerea am reluat-o imediat după Revoluție, când am redobândit pământul pe Legea 18/1990, iar via am preluat-o de la fosta fermă viticolă de la CAP Cernavodă”, a spus, în exclusivitate pentru ziarul ”Telegraf”, administratorul firmei Agrovitis, Vlădoi. El a povestit că via preluată ce se întindea pe 18 hectare era foarte bătrână, iar o mare parte din suprafață avea goluri în proporție de 50%, motiv pentru care a fost nevoit să scoată din ea. ”Întrucât nu aveam bază și utilaje, în primii ani am vinificat la Vinalcool Medgidia, în baza unui contract de prestări servicii. Din 1995, pentru că nu eram mulțumit de calitatea vinului produs, am reușit să-mi achiziționez un zdrobitor-desciorchinător, o presă, vase de fibră și stejar și am început să vinific. Era destul de greu la acea vreme, mai ales din punctul de vedere al valorificării vinului, întrucât nu exista cerere pe piață”, a spus fermierul. Potrivit lui Vlădoi, o scurtă vizită în Franța, în 2005, l-a determinat să-și dezvolte afacerea. ”Un nou început pentru mine a fost atunci când am reușit să ajung pentru prima dată în Franța, unde am văzut că acolo erau viabile aceste ferme mici. Întors acasă, am început să replantez, timid, câte un hectar pe an, apoi, cu timpul, câte trei hectare pe an. În prezent, exploatația are 8,5 hectare de vie pe rod, un hectar de struguri de masă și un hectar de pomi și încă opt hectare de viță-de-vie care se află în diferite stadii de dezvoltare”, a spus viticultorul.

A TREIA ÎNCERCARE... CU NOROC Potrivit administratorului exploatației agricole, drumul către fondurile europene a fost unul greu, cu suișuri și coborâșuri, însă rezultatele sunt pe măsura eforturilor. ”După trei încercări nereușite, am avut norocul ca în 2009 să accesez fonduri europene. Valoarea totală a proiectului a fost de 2.492.578 de lei, din care contribuția proprie a fost de 35%”, a spus Vlădoi. În cadrul proiectului s-a construit o anexă agricolă de 100,5 mp, alcătuită din: birou șef fermă, cămară paznic, magazie materiale fitosanitare, magazie piese de schimb, atelier întreținere și reparații utilaje, grup sanitar. De asemenea, s-au achiziționat utilaje agricole pentru munca în teren, dar s-a amenajat și o secție de vinificație prin achiziționarea de utilaje în vederea prelucrării producției proprii și prin recondiționarea clădirii existente. În plus, s-a mai construit un puț forat ce are ca scop irigarea viței-de-vie, a pomilor și a terenului agricol. Deși drumul către fondurile europene a fost unul greu, viticultorul se gândește să mai acceseze fonduri europene pentru mărirea capacității. ”Dacă eram întrebat în urmă cu doi ani, puteam să jur că nu voi mai accesa niciun proiect, dar acum, după ce l-am închis, m-am relaxat un pic și am uitat prin ce am trecut”, a spus el. Vizitarea exploatației agricole de la Siminoc a făcut parte din caravana Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, sub sloganul „Împreună creştem satul românesc”, care a avut loc în primăvara acestui an.