Afacerea „Mortul” iese la iveală!

11:42:37 / 17 Decembrie 2013

Aceste atrocitati se fac sub directa obladuire a lui Teodosie

Atrocitatile care se fac la morga spitalului judetean impreuna cu cei da la Casa Albastra impotriva persoanelor care vor sa-si ridice mortul, reprezinta o crima abominabila impotriva credintei ortodoxe si a tuturor oamenilor care trec prin cele mai grele momente din viata (moartea unei persoane din familie). Aceste crime impotriva credintei si a oamenilor nu ar fi posibile daca nu s-ar desfasura sub consimtamintul cointeresat al lui Teodosie. Aceste atrocitati care se fac cu mortii reprezinta doar una din afacerile in care este implicat Teodosie. Asa cum am mai spus, cei de la Centrul Eparhial, sub directa “ indrumare” a lui Teodosie, incearca sa atraga persoane, de obicei in virsta, pe care, profitind de naivitatea lor, le determina sa le lase prin testament proprietatile lor. MARE ATENTIE la ce spun pentru ca vorbesc in special pentru aceia care pot sa cada in cursa lor: acesti lupi in blana de oaie nu numai ca nu incearca sa aplaneze conflictele care apar in interiorul familiei acelor persoane sau intre acele persoane si rudele lor dar, mai mult, cauta sa amplifice acele conflicte tocmai pentru a obtine prin testament dreptul asupra proprietatilor lor. Daca in locul lui Teodosie ar exista un arhiepiscop adevarat care sa ia atitudine impotriva atrocitatilor care se fac la morga impreuna cu cei de la Casa Albastra, aceste atrocitati nu s-ar putea face pentru ca ar fi suficient sa ia cuvintul si sa arate ca adevarata credinta nu permite asemenea monstruozitati !!! Un adevarat arhiepiscop are puterea sa opreasca asemenea crime ! Va pun o intrebare la care probabil nu v-ati gindit : de ce oare aceste crime se fac doar impotriva crestinilor si niciodata , dar absolut niciodata, nu se fac impotriva musulmanilor ? Iata raspunsul : pentru ca dumnezeul lui Teodosie este banul si el isi primeste partea si din aceste mirsavii, pt. ca Teodosie este ca un mar in care colcăie viermii. Oare putem sa tacem cind vedem asemenea grozavii? Chiar Sfintul Apostol Petru a spus: “Judecati daca este drept inaintea lui Dumnezeu sa ascultam de voi mai mult decit de Dumnezeu”.