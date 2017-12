Afaceri cu chinezii, la doar 21 de ani

La doar 21 de ani, bucureşteanul Liviu Savu a ales calea afacerilor, şi nu oriunde, ci tocmai în China, unde încearcă să vândă vinuri româneşti. Şi cum chinezii sunt destul de reticenţi atunci când vine vorba de afaceri cu străinii, Liviu o are drept parteneră în viaţă dar şi de afaceri pe Loretta, o chinezoaică de 25 de ani. „Ne-am văzut la mine în faţa blocului şi am intrat în vorbă. În scurt timp am venit aici în China, la ea, să facem afaceri cu vin românesc”, povesteşte Liviu. „Chinezii preferă să bată palma cu unul de-al lor şi de aceea, atunci când este vorba despre contracte, Loretta este cea care duce greul. Ea vorbeşte, ea face contractele, ea bate palma. Pe mine mă prezintă ca partener de afaceri şi atât. Nu e bine să ştie că suntem un cuplu, pentru că nu ar mai avea încredere în noi. Sunt suspicioşi cu străinii”, spune Liviu. Acesta ar fi doar unul din impedimente. În plus, Liviu nu are nici până acum toate actele pentru a obţine rezidenţa în China. Nu vorbeşte limba chineză, iar cu Loretta se înţelege în engleză. Pe Loretta tot afacerile au adus-o în România. Are un stand în centrul comercial chinezesc de la marginea Bucureştiului. Întrebată de ce în România ajunge din China marfa proastă, având în vedere că în China este cu totul altfel, Loretta spune: „Nu aducem marfă proastă. Aducem ce ni se cere. Voi vreţi mult şi ieftin”. Revenind la Liviu Savu şi afacerea sa cu vinuri, tânărul spune că nu prea merge. „Chinezii nu ştiu să bea vinul nostru. Ei au moutai-ul lor, băutura aia cu gust de ţuică slabă, din orez, pe care o consumă din păhăruţe cât un degetar şi pe care o dau pe gât toată odată. Când le pui în faţă un pahar cu vin, ori îl dau pe gât ca pe moutai şi se îmbată, ori îl ţin până se încălzeşte şi nu mai e bun. Urmează să mă apuc de alt business”, a spus Liviu Savu.