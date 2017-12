CE (N-)AM FĂCUT NOI... România a coborât şapte poziţii în clasamentul celor mai prietenoase medii de afaceri din lume, întocmit de International Finanace Corporation şi Banca Mondială. Ocupăm locul 72, fiind depăşiţi de state ca Georgia, Armenia şi Cipru. „România a facilitat achitarea taxelor şi impozitelor, prin introducerea sistemului electronic de plată şi a declaraţiei unice. În plus, a scurtat durata procedurilor de insolvenţă. Pe de altă parte, s-a renunţat la impozitul minim anual, iar înfiinţarea unei afaceri a devenit mult mai dificilă, întrucât se solicită cazier fiscal pentru noul sediu al unei societăţi, înainte de înregistrare”, se arată în raportul Doing Business 2012. Strict din punctul de vedere al posibilităţilor de demarare a unei afaceri, România a coborât 32 de poziţii, de pe 63 pe 31, fapt evidenţiat şi de exodul managerilor la sud de graniţă, în Bulgaria. În ceea ce priveşte protejarea investitorilor, ţara noastră a coborât două locuri, până pe 46. Soluţionarea problemelor legate de insolvenţă este singurul plus, România urcând 12 locuri, până pe 97. Din păcate, avansul de 12 poziţii este doar vârful aisbergului insolvenţei. În continuare, incapacitatea de plată se traduce automat în faliment, restructurarea fiind aproape imposibilă. Cauzele sunt multiple - lipsa de sprijin şi de interes (s-au făcut paşi în direcţia bună, prin eliminarea penalităţilor pentru cei care îşi achită datoriile până la finele anului. Dar, când nu există bani, ce mai contează o diminuare a datoriei?), foamea de bani a autorităţilor (majorarea TVA, hulită îndelung de mediul de afaceri, fiscalitatea excesivă, refuzul de diminuare a CAS pentru angajatori), dar şi inexistenţa exemplelor de restructurări de succes (Câte companii de stat intrate în insolvenţă au fost restructurate? Zero. În acest domeniu, cuvântul de ordine este resemnarea).

... ŞI CE AU FĂCUT ALŢII Pe lista economiilor cu cele mai multe îmbunătăţiri în facilitarea afacerilor sunt trei state din Europa şi Asia Centrală, clasate în topul 3 al lumii - Moldova este pe locul doi (a urcat 18 locuri în clasament, de pe 99 pe 81), iar Macedonia este pe locul trei (avans de 12 locuri faţă de anul trecut, de pe 34 pe 22). Situată pe 16 în topul Băncii Mondiale, Georgia este în prezent ţara în care este cel mai uşor să faci afaceri. Autorii studiulului notează: „Georgia îşi continuă amplul program de reformă, prin simplificarea procedurii de demarare a unei afaceri, precum şi prin extinderea accesului la credite. Începând din 2005, în Georgia au fost introduse noi coduri comerciale şi vamale, un registru îmbunătăţit al proprietăţilor, precum şi un birou de credite. În plus, sistemul juridic a fost reformat”. Armenia a avansat şase poziţii, până pe 55, prin implementarea a cinci reforme legislative şi instituţionale, iar Cipru a ajuns pe 40, consolidând modalităţile de protecţie a investitorilor. Iată deci câteva lecţii importante, pe care aşa-numitul Guvern pro-business condus de premierul Boc le poate învăţa. Şansele sunt totuşi reduse, pentru că, după cum am mai spus, un Executiv format din afacerişti nu va putea oferi prea curând soluţii pentru oameni de afaceri.