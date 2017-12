Afaceri mai dinamice ca niciodată

FURT DE TEHNOLOGIE Poliţia din Coreea de Sud a percheziţionat birourile diviziei de producţie de ecrane a Samsung Electronics, parte a unei investigaţii privind un presupus furt de tehnologie. Samsung Display a anunţat că poliţia din Seul a căutat documente legate de tehnologia OLED. Poliţia cercetează dacă parteneri sau rivali ai LG Display au divulgat secrete tehnologice şi dacă Samsung Display a fost implicată. Cele două companii sunt implicate într-o investigaţie privind furt de tehnologie, încă de anul trecut. În iulie, şase angajaţi ai LG Display au fost acuzaţi de furt de tehnologie OLED de la Samsung.

LG Display nu a transmis poliţiei o sesizare în legătură cu actuala investigaţie. LG a afirmat în iulie că informaţiile pe care angajaţii săi au fost acuzaţi că le-au furat erau cunoscute la scară largă în industria de profil şi nu puteau fi considerate secrete comerciale.

LA CAPĂT DE DRUM Ieri, compania Microsoft a avertizat că sistemul său de operare XP este la sfârşit de drum, după 12 ani de când a fost lansat, iar din aprilie 2014, cei care îl folosesc nu vor mai beneficia de niciun fel de suport tehnic şi nici de update-uri. Lucrurile pot fi explicate prin faptul că Vista, lansat cu întârziere în 2007, a fost un sistem de operare nu prea reuşit, iar companiile au preferat să rămână la XP. Nici venirea Windows 7 nu a schimbat mult situaţia, iar mulţi utilizatori casnici au rămas la XP, văzând că PC-urile funcţionează bine. Foarte multă lume consideră că XP a fost un sistem de operare reuşit, iar cifrele dovedesc asta. Conform StatCounter, pe plan mondial, XP are 24% din piaţă, Windows 7 are 52%, iar noul Windows 8, nici 4%. Datele pentru România arată că XP are 40%, iar Windows 7 are 50%, în timp ce recentul Windows 8 are sub 3%.

COLABORARE Directorii companiilor Apple şi Yahoo au discutat modalităţi de a colabora mai strâns pe segmentul de software destinat platformelor mobile. Directorul general al Yahoo, Marissa Mayer, s-a întâlnit cu vicepreşedintele pentru servicii de internet al Apple, Eddy Cue, pentru a explora modalităţi în care Yahoo ar putea fi integrat mai puternic în software-ul care rulează pe iPhone şi iPad. Marissa Mayer a făcut din orientarea Yahoo către dispozitivele mobile partea centrală a strategiei de revigoarare a companiei. Directorul Yahoo a declarat în ianuarie că încearcă să colaboreze cu alte companii, precum Apple, Google şi Facebook, pentru dezvoltarea Yahoo.

Yahoo furnizează în prezent date pentru aplicaţiile de vreme şi cotaţii bursiere ale Apple. Cele două companii au strâns relaţiile, anul trecut, când informaţiile sport furnizate de Yahoo au fost integrate cu software-ul de recunoaştere a vocii Siri de pe dispozitivele Apple. Discuţiile dintre cele două companii s-ar putea încheia fără un rezultat concret. Apple discută deseori cu alte companii moduri în care poate încorpora date sau servicii ale acestora în propriile produse, a spus sursa citată.

INVESTIŢIE ÎN CENTRUL DE DATE Gigantul Google a anunţat ieri că va investi 300 de milioane de euro pentru a-şi extinde centrul de date din Europa continentală. Compania Google a precizat că îşi va moderniza centrul din Belgia, pentru a face faţă cererii tot mai mari pentru serviciile sale online. Informaţiile oferite prin serviciile Google - motorul de căutare pe internet, Gmail sau YouTube, sunt procesate la centre de date la scară industrială, precum unitatea de la St. Ghislain, la sud-vest de Bruxelles, în Belgia. Centrul are în prezent circa 120 de angajaţi şi este una din cele mai eficiente energetic facilităţi de tipul său. Compania, cu sediul la Mountain View, California, operează şi alte centre de date care oferă servicii pentru piaţa europeană în Irlanda şi Finlanda.

PREFERATELE ROMÂNILOR Samsung, Sony şi Iphone sunt cele mai iubite branduri de tehnologie pentru consumatorii români, relevă un studiu al companiei de cercetare de piaţă Unlock Market Research, realizat în Bucureşti, pe 100 de persoane cu vârste între 18 şi 45 de ani. Studiul nu a fost realizat pe metodologia clasică, ci a fost unul de tip MaxxDiff, respectiv unul prin care s-a încercat să se cunoască care sunt brandurile de care românii sunt cei mai ataşaţi.

În topul cele mai iubite branduri de tehnologie pentru consumatorii români se mai află pe locul patru LG, considerat un brand partener pentru consumatori, apreciat de persoane cu familie, pentru că este de ajutor, oferind o gamă largă de produse şi un raport foarte bun calitate preţ, respectiv un brand onest alături de consumator. Pe poziţia a cincea se află Panasonic, care, deşi pe plan global a trecut prin destul de multe probleme, este un brand iubit de români prin tradiţia lui pe piaţă. Pentru români faptul că au rezistat pe piaţă şi au fost alături de ei este un atu foarte mare. Acelaşi lucru şi în cazul Philips, care are în plus o familiaritate şi o căldură în relaţia cu consumatorul. Locul şapte este ocupat de HP, văzut ca un brand funcţional, pragmatic, care îţi oferă o calitate şi o siguranţă în produs. Nokia se află pe poziţia a opta şi este un brand de telefoane cu care ne-am obişnuit. În ultima vreme a devenit dintr-un brand de tradiţie, care oferea lucruri simple, unul inovator, datorită colaborării cu Microsoft. Locul nouă este ocupat de Toshiba, considerat un brand profesional, de o calitate mai înaltă, iar pe zece Blackberry, un brand apreciat de tineri, care, deşi nu este foarte inovator, este unul dintre cele mai serioase branduri care te ajută. O cotă mai mică pe piaţă o au brandurile Fujitsu, Dell, HTC, ASUS, Acer, Eboda etc.

Potrivit studiului, consumatorii români de tehnologie sunt dornici de inovaţie, însă nu vor să fie primii care investesc, pentru că îşi doresc o investiţie sigură. Concluziile studiului Unlock Market Reserch au arătat că vorbele nu mai sunt suficiente pentru consumatorul român de tehnologie, acesta trebuie convins cu fapte în legătură cu un produs.