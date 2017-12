Afacerile Generali Asigurări, în scădere

Generali Asigurări a înregistrat, în perioada ianuarie-martie 2010, un volum total de prime brute subscrise de 114,5 milioane lei, scădere cu 4,7% faţă de primul triemstru al anului 2009, când a raportat 120,1 milioane lei. Potrivit companiei, luna martie a reprezentat prima lună de creştere din 2010, volumul primelor brute subscrise fiind cu 14% mai mare faţă de luna martie a anului 2009, semn că vânzările intră pe un trend ascendent. Deşi asigurările generale au înregistrat per ansamblu o scădere uşoară (-3%), au existat segmente de business care au înregistrat creşteri de două cifre, şi anume asigurările de incendiu pentru riscuri industriale (+42%), cele de locuinţă (+11,4%), accidente (+65%) şi RCA şi Carte Verde (+12%). „Scăderea mare a pieţei auto şi a celei de leasing au avut un impact negativ decisiv asupra segmentului CASCO la nivel de piaţă, iar Generali nu a făcut excepţie, chiar dacă impactul nu a fost liniar. Din fericire, am reuşit să echilibrăm balanţa prin concentrarea pe alte produse cu potenţial de dezvoltare şi în perioada următoare. Spre exemplu, suntem foarte mulţumiţi de rezultatele înregistrate pe segmentul de asigurări de locuinţă, iar un rol important l-a avut şi campania de susţinere a produsului Eurocasa Completa Plus, care a avut un impact foarte bun”, a declarat directorul general al Generali Asigurări, Marie Kovářová.