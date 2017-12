Afacerile în franciză, mai sigure

O creştere de peste 20% este anunţată pentru cifra de afaceri a reţelelor de franciză de pe piaţa romînească, în acest an, care va tinde să se apropie de 1,5 miliarde euro, potrivit estimărilor preşedintelui Asociaţiei Reţelelor de Francize din România (ARF), Răzvan Blid. Conform unui bilanţ al ARF, începînd cu 2005, reţelele de franciză au înregistrat anual cifre de afaceri de cel puţin un miliard de lei. Numărul de francize existente pe piaţa românească a crescut anul trecut cu aprox. 25%, la 363 de afaceri, aşa cum reiese din datele firmei de consultanţă CHR Consulting. Din totalul francizelor operate anul trecut, 235 de firme au activităţi de retail, în creştere cu 29% faţă de 2006, iar 114 activează în servicii, generînd un avans cu peste 35% al sectorului. În producţie funcţionează doar 14 firme. Francizele cu cea mai mare dezvoltare în România sînt lanţul de patiserii Fornetti, cu peste 700 de unităţi, Rodipet - 630 de chioşcuri şi distribuitorul de instalaţii tehnice şi sanitare Romstal - 125 de magazine. Cea mai mare extindere a francizelor va fi, în continuare, pe segmentul de retail, confecţii şi modă, fast-food, servicii de curăţenie şi, mai nou, baby-sitting. Potrivit preşedintelui ARF, deschiderea unei francize presupune o investiţie medie de 100.000-150.000 euro în retail şi de 40.000-50.000 euro în servicii, unde există însă şi investiţii mari, ce merg pînă la milioane de euro. Cele mai mici investiţii de la care se poate porni o afacere în franciză se ridică la 5.000 de euro şi presupun deschiderea unor unităţi fast-food, patiserii sau gogoşerii, pe o suprafaţă de circa 8-12 metri pătraţi. Potrivit lui Blid, rata de profitabilitate este mai mică la o afacere în franciză, decît la cele pornite de la zero. \"Un investitor aşteaptă de la o afacere în franciză o rată de profit proporţională cu investiţia iniţială, fiind de preferat ca recuperarea investiţiei iniţiale să se facă în primii doi-trei ani de activitate. În retail de exemplu, profitabilitatea este de 20-22%, inferioară celei generate de o afacere proprie\", apreciază Blid. Pe de altă parte, o franciză oferă mai multă stabilitate, avînd în vedere că rata de eşec pentru afacerile în franciză este de numai 8-10% în primul an de funcţionare.