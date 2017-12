Afacerile la cheie răsar ca ciupercile după... criză

OPORTUNITĂȚI Dacă vreți să intrați în business și nu vreți să porniți chiar de la zero, afacerile la cheie pot fi o soluție ideală. Cei de la www.imobiliare.ro au lansat un portal specializat în promovarea ofertelor de spații comerciale (chiar așa se și numește - www.spatiicomerciale.ro), unde puteți găsi birouri, hoteluri, pensiuni, baruri, restaurante și diverse alte unități comerciale gata echipate și utilate, cu tot cu autorizații de funcționare. „Cele mai accesibile oferte cuprind doar autorizațiile și dotările necesare derulării unei afaceri. Cele care includ și proprietatea imobiliară adiacentă ajung să coste chiar câteva milioane de euro. Cele mai interesante oportunități de afaceri sunt în turism și în HoReCa“, spun cei de la spatiicomerciale.ro. În Constanța, spre exemplu, în zona Casei de Cultură, o pensiune cu 13 camere, ridicată pe un teren de 500 metri pătrați, se vinde cu 480.000 euro. Imobilul, construit în 1996, a fost modernizat în 2005 și funcționează în prezent ca unitate de cazare. Nu foarte departe, în zona peninsulară, un imobil cu structura demisol + parter + două etaje este scos la vânzare pentru 165.000 euro. „Clădirea este un proiect din 1980, consolidat și renovat în 2010. Parterul și demisolul au o suprafață de 72 metri pătrați, cu o vitrină de 4 metri și deschidere la bulevardul Tomis. Etajul 1 are o suprafață de 48,5 metri pătrați, două camere, grup sanitar și două balcoane. Etajul 2 are aceeași compartimentare. Este o oportunitate excelentă pentru investiții, în contextul noului plan de amenajare a Peninsulei și pieței Ovidiu“, spun cei de la spatiicomerciale.ro.

OFERTE PENTRU TOATE BUZUNARELE Dacă nu dispuneți de sume atât de mari, există și oferte mult mai accesibile. În Mamaia, spre exemplu, în cadrul complexului Perla, un spațiu comercial de 60 metri pătrați, cu vitrină de 15 metri, este scos la vânzare pentru 25.000 euro. Evident, nu-l veți putea folosi la capacitate maximă decât în timpul sezonului estival, însă, la cât de aglomerată este stațiunea Mamaia, profitul ar putea fi substanțial. Dacă vreți totuși o afacere pentru întregul an, puteți alege un salon de înfrumusețare din piața CET. Are suprafața totală de 26 metri pătrați, toate dotările necesare și un preț de strigare de 31.000 euro. O altă oportunitate ar putea fi în cartierul Tomis Nord, unde o cafenea de 100 metri pătrați se vinde cu 65.000 euro. „Spațiul se află la parterul unui ansamblu rezidențial din 2011, în apropierea complexului comercial Badea Cârțan. Are grup sanitar, aer condiționat și centrală proprie pe gaze. Poate fi transformat și în minimarket“, punctează reprezentanții site-ului.