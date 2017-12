Afacerile PDL, sesizate la DNA

Senatorul PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, ieri, că PSD va trimite de câte ori este nevoie, chiar şi zilnic, câte o scrisoare şefului DNA Daniel Morar, în care să semnaleze articolele apărute în presă şi care tratează afacerile pe care clientela politică a PDL le are cu statul. „În fiecare zi presa dezvăluie tot felul de fraude de ordinul milioanelor de euro, bani publici prăduiţi de clientela politică într-o vreme de gravă criză economică. Până acum nu am avut nicio reacţie din partea premierului Boc şi ne gândim cumva dacă nu este şi aceasta o infracţiune de a tăinui aceste lucruri, de a nu lua niciun fel de măsuri. Nu am văzut de asemenea nicio reacţie din partea lui Daniel Morar, şeful DNA”, a precizat Lia Olguţa Vasilescu după şedinţa Departamentelor PSD. Lia Olguţa Vasilescu a precizat că departamentul juridic al PSD a primit deja sarcina de a remite DNA astfel de sesizări.