Noul an fotbalistic începe cu o competiţie de amploare - AFC Asian Cup Qatar 2011, echivalentul Campionatului European. Mutată într-un an impar, special pentru a atrage un interes mai mare în rândul microbiştilor, competiţia se va desfăşura, la a 15-a ediţie, în Qatar, gazda World Cup 2022. Evident, la această oră, Qatar dispune doar de cinci stadioane din cele 16 promise pentru 2022, dar la standarde cerute de FIFA pentru competiţii majore! Cele 16 echipe participante au fost împărţite în patru grupe de câte patru, primele două clasate urmând să se califice în sferturi de finală. Iată componenţa celor patru grupe - Grupa A: Qatar, Uzbekistan, China, Kuwait; Grupa B: Arabia Saudită, Japonia, Iordania, Siria; Grupa C: Coreea de Sud, Australia, Bahrain, India; Grupa D: Irak, Iran, EAU, Coreea de Nord. Astăzi, de la ora 18.15, ora României, este programată partida inaugurală, Qatar - Uzbekistan, în care va evolua echipa gazdă, cap de serie în Grupa A. Mâine este programată a doua partidă a Grupei A: Kuwait - China. Apoi se vor desfăşura, zilnic, câte două partide. Finala competiţiei este prevăzută pentru 29 ianuarie.