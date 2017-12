Afirmație INCREDIBILĂ de la Cotroceni la adresa unui politician important

09:01:16 / 03 Noiembrie 2017

CANALE SUBTERANE

Daca exista sau nu stat paralel , ramane de dovedit . In schimb , este sigur ca exista canale subterane in sediile partidelor din care ies ca sobolanii politrucii , toti dolofani , grasi , ca sa puna tara la cale , sa ne vorbeasca de democratia in care fiecare dintre ei are dreptul sa-i spurce si sa-i defaimeze pe cei din partidele dusmane lor , adica pe cei care tintesc aceleasi obiective : functii cat mai marti si imbogatire rapida , pricopsirea neamurilor si complicilor , Unele partide pretind ca sunt de stanga , altele de dreapta . In realitate , asa dupa cum spunea la timpul sau P.P.Carp , sunt partide care nu reprezinta viitorul , toate avand obiectivele mentionate mai sus . Este greu de gasit in istorie situatii mai ticaloase in care totul sa fie defaimat si batjocorit . Politicianistii lupta pentru a pune mana pe putere si odata ajunsi in fotoliile mult ravnite n-au alta preocupare decat sa se defaimeze reciproc . Ce are de castigat Romania dupa un duel verbal intre Johannis si Tariceanu ?. Televiziunile au devenit focare de mizerii verbale , tribune pentru toti declasatii societatii , spre bucuria si hazul multor cetateni care, chiar si astazi , dupa cum arata sondajele , vor vota ( cca 44% ) cu PSD drept recunostinta ca in urma cresterii salariilor mizerabile , cu cativa lei , preturile in piete au crescut vertiginos . Politicianismul a devenit cancerul Romaniei . Radulescu Motru defineste astfel politicianismul : " Un gen de activitate politica , o practicare mestesugita a drepturilor politice , prin care , cativa dintre cetatenii unui stat , tind si reusesc sa transforme institutiile si serviciile publice din mjloace pentru realizarea binelui public , in mijloace pentru realizarea intereselor personale . . . .Din momentul in care politicianismul se iveste in viata publica a unui stat , din acel moment rezistenta acestuia este sfarsita . Politicianismul este gata , pentru asigurarea interesului sau personal , sa faca concesii de orice natura in domeniul afacerilor publice . El este tipul omului care castiga fara munca , si care indeamna si pe altii sa urasca munca cinstita ". Politicianistul se identifica cu ciocoiul despre care vom scrie separat .