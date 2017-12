Afiş cu Rihanna, interzis copiilor

Afişul de promovare a parfumului cântăreţei Rihanna, ”Rogue”, a fost considerat sugestiv, din punct de vedere sexual, de Autoritatea de Supraveghere a Publicităţii din Marea Britanie (ASA), care a recomandat ca el să fie expus departe de ochii copiilor. Pe acest poster, Rihanna este fotografiată din profil, aşezată, cu picioarele ridicate, sprijinite pe o uriaşă sticlă de parfum ”Rogue”. Este îmbrăcată sumar, are braţele încrucişate pe piept şi i se văd două tatuaje. ”Deşi considerăm că imaginea nu este deschis sexuală, am apreciat că poziţia Rihannei, cu picioarele ridicate, este provocatoare”, au explicat membrii ASA, care au primit o reclamaţie pe această temă. ”Din acest motiv şi pentru că Rihanna pare goală, în afara pantofilor cu toc înalt, am ajuns la concluzia că reclama este sugestivă din punct de vedere sexual şi ar trebui să fie supusă unei restricţii de amplasare ca să nu fie văzută de copii”, se mai arată în comunicatul instituţiei.