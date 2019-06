Află care sunt cele mai importante avantaje ale unor biciclete pliabile

Cand vrei sa combini pedalatul si mersul pe jos intr-un mod eficient, o bicicleta pliabila ar putea fi solutia ideala. O astfel de bicicleta este gandita special pentru a fi pliata intr-o forma cat mai compacta, care sa o faca mai usor de carat si depozitat. In momentul de fata, gasesti o gama vasta de modele de biciclete pliabile, care difera in functie de performanta si design.

Ca amator, poate fi foarte greu sa alegi o bicicleta buna. Ai mare grija la cele pe care le gasesti in hipermarketuri si magazine care nu sunt de profil. De aceea, cea mai buna optiune este de a cumpara produse din magazine de biciclete specializate, cum ar fi Veloteca.

In acest articol vom vorbi despre motivele pentru care ar trebui sa alegi una dintre cele mai potrivite marci de biciclete pliabile. Este vorba despre marca Sprint, de la Veloteca!

Elimina problema spatiului ă pentru majoritatea celor care locuiesc la bloc, o bicicleta pliabila este cea mai buna alegere. Astfel, nu iti vei mai face probleme ori de cate ori trebuie sa o urci sau sa o cobori si, mai mult decat atat, nu ai nevoie de un spatiu foarte mare pentru a o depozita.

Scapi de grija parcarii - modelele de biciclete pliabile sunt fabricate cu scopul de a scapa de grija lacatului. Ai ajuns la destinatie? O pliezi rapid si o iei cu tine usor in orice incapere, chiar si la birou.

Nu pierzi timp datorita flexibilitatii - marele avantaj al unei biciclete pliabile este fiabilitatea sa. Daca din cauza terenului sau circumstantelor nu mai poti folosi bicicleta, in loc sa pierzi timp incercand sa o transporti intr-un loc sigur, o pliezi in doar cateva secunde si o poti lua cu tine intr-un mijloc de transport.

Tipul de bicicleta este stabilit, in general, in functie de scopul in care o vei folosi. Asadar, inainte de a face orice fel de achizitie, gandeste-te cat de mult te vei folosi de aceasta bicicleta si care este tipul de teren pe care vei circula cel mai des.

Astfel, distingem trei mari tipuri de biciclete pliabile:

1. Biciclete pliabile pentru timpul liber - potrivita pentru utilizatori care o vor pedala in timpul liber sau pe distante scurte;

2. Biciclete pliabile pentru utilizare zilnica - daca aceasta bicicleta va fi principalul mijloc de transport, asigura-te ca este fabricata din cele mai bune materiale, este foarte confortabila si se pliaza usor. Un alt mare avantaj al unei biciclete pliabile consta in faptul ca o poti lua cu tine oriunde, eliminand riscul ca aceasta sa fie furata.

3. Biciclete pliabile pentru viteza - in primul rand, o astfel de bicicleta trebuie sa fie fabricata din materiale de calitate si sa aiba rotile cu diametru mai mare, de 24”.

Bicicletele pliabile Sprint sunt practice si extrem de usor de folosit, mai ales in oras. Te poti strecura fara nicio greutate prin locuri stramte, chiar si printre automobilele din trafic, acest lucru fiind posibil datorita ghidonului mai ingust.

Veloteca comercializeaza biciclete pliabile Sprint, unele dintre cele mai bune marci din aceasta categorie. Avand o calitate onorabila a performantelor si preturi foarte convenabile, sunt perfect adaptabile adolescentilor, doamnelor si domnisoarelor, dar si barbatilor de talie mica sau medie.

Bicicletele pliabile Sprint sunt realizate in Bulgaria, la fabrica proprie a companiei Maxcom, unul dintre cei mai mari producatori de biciclete din Europa. In cazul in care iti doresti o bicicleta pliabila buna, intra cu incredere pe Veloteca.ro si convinge-te de utilitatea acestor produse!