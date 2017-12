Află cum să așezi emoțiile în discursul public!

Despre importanța emoțiilor din discursurile personale, publice sau literare se vorbește mult în ultima perioadă. „Dacă vreme îndelungată s-a popularizat ideea raționalității discursurilor cognitive, în ultimele două decenii cercetătorii acceptă tot mai mult să recunoască ponderea pe care afectele o au în configurarea cunoașterii, fie ea vehiculată de discurs sau pur și simplu intelectual“, se precizează într-un comunicat al Biroului de Presă al Universității „Ovidius“ Constanța.

În acest sens, departamentul de Limbi Moderne și Științe ale Comunicării din cadrul Facultății de Litere al UOC, în parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), organizează, în perioada 27-28 octombrie, conferința internațională „Vocabularul afectelor: o nouă politică a discursului literar și mediatic” (Vocabulaire des affects: une nouvelle politique du discours littéraire et médiatique/The vocabulary of effects - a new policy of literary and media discourse).

Deschiderea oficială a manifestării va avea loc vineri, 27 octombrie 2017, în Sala Umberto Eco (Campus UOC, Corp A, Et. II, Aleea Universității nr. 1).

„Manifestarea are ca prim obiectiv să atragă atenția asupra importanței afectelor și emoțiilor în structurarea enunțiativă și ideatică a discursurilor din științele umane, precum și a discursurilor pe care științele umane le studiază - discursuri de presă, literare, comunicare online, obiecte artistice“, au adăugat reprezentanții OUC.

În cadrul conferinței se vor aborda aspecte care țin de importanța afectelor în comunicarea publică, în comunicarea mediatică audio-vizuală și în literatură și vor participa cercetători din România, Franța, Republica Moldova, Tunisia, Camerun, Malta și Scoția. Invitatul de onoare este profesorul Alain Mons, de la Universitatea „Michel-de-Montaigne” din Bordeaux, care va vorbi vineri, 27 octombrie, începând cu ora 10.30, despre „Afectologia opacității și creațiile vizuale”.