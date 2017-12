Aflăm cine va fi noul adjunct al IPJ Constanţa

În această dimineaţă, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), are loc examenul pentru funcţia de adjunct al Poliţiei Judeţului Constanţa. La concurs iau parte cms. şef Nicolae Pescaru, şeful Poliţiei Mangalia, adjunctul acestuia, cms. şef Valentin Mustăţea şi cms. Ivan Anane, şeful Secţiei 4 Poliţie, din Constanţa. Regulamentul competiţiei prevede faptul că pierzătorii nu pot depune contestaţii. Amintim că una dintre funcţiile de adjunct din organigrama IPJ Constanţa a rămas vacantă în luna iunie a acestui an, după ce Ministerul Administraţiei şi Internelor a respins contestaţia depusă de cms. şef Dorin Colidiuc împotriva deciziei Consiliului de Disciplină al Poliţiei Române de a-l demite din funcţie. Cms. şef Dorin Colidiuc a fost, între timp, transferat la Serviciul de Resurse Umane al Poliţiei constănţene. Problemele lui Colidiuc decurg din evaluarea efectuată în toamna anului trecut de o comisie IGPR ai cărei membri au descoperit mai multe carenţe în activitatea IPJ Constanţa. Controlul de atunci a mai făcut o victimă cu greutate... Este vorba despre cms. şef Aurelian Zaheu, care a părăsit comanda IPJ Constanţa şi a solicitat să fie trecut în rezervă imediat după ce a fost chemat la Bucureşti pentru a i se prezenta concluziile raportului. Surse neoficiale spun că şi cms. şef Aurelian Zaheu ar fi fost nemulţumit de comportamentul cms. şef Colidiuc, pe numele căruia a întocmit, în luna februarie a acestui an, un referat. Se pare că motivul supărării lui Zaheu a fost refuzul subordonatului său de a pleca la Mangalia pentru a coordona din teren echipa IPJ Constanţa care efectua cercetări în cazul unui jaf armat petrecut la o casă de pariuri.