Afro-american neînarmat, executat de un poliţist alb

Societatea civilă din SUA stă pe un butoi de pulbere! Incidentele armate în care este implicată poliția și reprezentanți ai comunității afro-americane continuă să facă victime. Un poliţist alb a ucis un bărbat de culoare neînarmat, în statul Arizona, în timp ce la New York şi în alte oraşe din SUA au loc ample proteste faţă de uciderea în condiţii similare a altor doi afro-americani.

Poliţia din Phoenix, Arizona, a anunţat că a arestat un bărbat de culoare, Rumain Brisbon, de 34 de ani, suspectat de vânzare de droguri. Potrivit raportului prezentat de poliţie, suspectul a încercat să fugă şi a refuzat să se supună mai multor ordine ale poliţistului alb, de 30 de ani, al cărui nume nu a fost dezvăluit, care are şapte ani de experienţă. Între cei doi bărbaţi a avut loc o luptă, în timp ce poliţistul încerca să-l aresteze. În timp ce Rumain Brisbon şi-a băgat mâna în buzunar, poliţistul îl ţinea de mână şi i-a ordonat să-şi ţină mâna în buzunar. Polițistul a afirmat că a crezut că a simţit patul unui revolver şi l-a împuşcat în piept de două ori pe Brisbon. În buzunarul suspectului se afla în realitate o cutie cu pastile de oxicodonă, un analgezic puternic şi adictiv, consumat uneori ca drog.

Acest incident s-a produs în contextul în care America este traumatizată de moartea a altor doi bărbaţi de culoare neînarmaţi, Michael Brown, la Ferguson, în statul Missouri şi Eric Garner, la New York, ucişi de poliţişti albi care nu au fost inculpaţi pentru crimă. Manifestaţii deocamdată paşnice au luat amploare la New York, altele s-au desfăşurat la Washington, Oakland şi în alte oraşe americane, la câteva zile după revoltele din Ferguson.

În premieră, ONU s-a sesizat cu privire la situația neobișnuită din SUA și a cerut în mod oficial administrației de la Washington să se asigure că poliţiştii americani răspund pentru faptele pe care le comit. ”Acest caz ridică încă o dată problema responsabilităţii membrilor forţelor de ordine”, a subliniat Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al ONU. Secretarul general, Ban Ki-moon, a adăugat că invită de îndată autorităţile competente în SUA să facă maximum pentru a răspunde cererilor ca poliţiştii să răspundă pentru faptele lor. Acesta a îndeamnat totodată manifestanţii să se exprime paşnic, iar autorităţile să respecte libertatea de a manifesta și a salutat decizia Departamentului american al Justiţiei de a deschide o anchetă federală. Și democrata Hillary Clinton a îndemnat la o reformă a sistemului penal şi a metodelor folosite de poliţie, reacţionând la valul de emoţie după moartea celor trei bărbaţi de culoare urmăriţi sau reţinuţi de poliţişti albi.

După incidentul din Ferguson poate că spiritele s-ar fi calmat, dacă n-ar fi urmat un incident și mai delicat la New York. Un tribunal cu juri din New York a decis să nu îl inculpe pe poliţistul implicat în decesul lui Eric Garner, de 43 de ani, mort în timpul unei arestări brutale, pe 17 iulie, în Staten Island. Imediat au izbucnit proteste, iar Departamentul american al Justiției a anunțat demararea unei anchete federale, contomitentă cu o investigație a anchetei interne a Poliţiei din New York.