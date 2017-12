Afront rasial la adresa lui Janet Jackson

Cântăreaţa americană Janet Jackson a primit în dar o păpuşă cu conotaţii rasiste, gestul provocând reacţii vehemente din partea fanilor săi. Artista a făcut publică, pe Internet, o fotografie cu darul iar reacţiile nu au întârziat să apară. ”Cred că păpuşa este de prost gust. Şi când te gândeşti că, în 2012, oamenii nu ar trebui să fie atât de ignoranţi...”, a comentat unul dintre fanii cântăreţei pe contul de Twitter al acesteia. Păpuşa primită de Janet Jackson este una de tip Golliwog, confecţionată din cârpă, cu pielea neagră şi părul creţ, inspirată de un personaj din anumite cărţi pentru copiii lansate în secolul XIX. Termenul de Golliwog a fost folosit de atunci şi ca insultă rasială la adresa persoanelor de culoare. Cântăreaţa a primit păpuşa la unul dintre concertele susţinute în turneul Number Ones: Up Close and Personal.