„After school“, o necesitate pentru viitorul comunei Gârliciu

Cheia dezvoltării armonioase a copilului este educația, iar autoritățile locale iau în serios acest aspect și încearcă să le ofere preșcolarilor condiții de învățat la standarde europene. Mai precis, primăriile vor să construiască niște centre „after school”, unde copiii își pot face temele și pot participa la activități extrașcolare. Unele reușesc, altele... nu. Motivul? Banii. Primarul din Gârliciu, Constantin Cimpoiașu, de exemplu, are un plan, vechi de patru ani, pentru înființarea unui astfel de centru, dar nu a reușit să-l concretizeze din cauza întârzierilor fondurilor europene. „În comună avem și școală, și grădiniță, dar ne lipsește un „after school“. Ne-ar fi util un astfel de centru, pentru că avem aproximativ 70 de preșcolari și trebuie să li se acorde asistență la pregătirea temelor. În plus, aici ar putea învăța o limbă străină, să cânte, să danseze... Consider că grădinița stă la baza dezvoltării copiilor și un centru „after school“ i-ar menține pe traiectoria potrivită. Din păcate, nu am reușit să implementez proiectul, cu toate că au fost făcute și studiile de fezabilitate, avem și un teren între școală și grădiniță, pe care vrem să-l amplasăm, dar nu avem bani. Proiectul a fost depus la Guvern și așteptăm, în continuare, un răspuns. Sperăm ca birocrația să nu ne mai întârzie, pentru că aici este vorba despre viitorul copiilor și, implicit, al comunei”, a declarat edilul.