After school pentru elevii şi preşcolarii din Moşneni

UNDE NE LĂSĂM COPIII? Cu salarii mai mari sau mai mici, după primii doi ani de viaţă ai copilului, părinţii se gândesc cu groază că trebuie să meargă la muncă şi nu au cu cine să îl lase. Aceeaşi problemă o au şi părinţii copiilor de grădiniţă sau de la ciclul primar. Pentru a rezolva această problemă au fost gândite creşele sau grădiniţele cu program prelungit şi mai nou unităţile after school. În mediul urban evident că astfel de instituţii sunt din ce în ce mai dese părinţii optând pentru astfel de variante chiar dacă dau un ban în plus. În mediul rural însă programele after school sunt destul de rar întâlnite, cu atât mai puţin se regăsesc în localităţi izolate, unde părinţii îşi cară copiii după ei la serviciu.

PROBLEME REZOLVATE Pornind de la o idee a primarului comunei 23 August, Mugur Mitrana, şi după o discuţie cu reprezentanţii Fundaţiei Raza Soarelui, administraţia locală a gândit un proiect pentru înfiinţarea unui program after school în localitatea Moşneni. Şi, pentru ca lucrurile să se deruleze ca la carte, sarcinile au fost împărţite. Administraţia locală şi-a asumat reamenajarea unei clădiri a fostului CAP în care copiii să poată sta după ore, iar fundaţia a promis că aduce mobilierul, asigură plata cadrelor didactice şi a unui psiholog. Părinţii nu vor mai avea mult de aşteptat, pentru că deschiderea noii instituţii de învăţământ va avea loc pe 30 septembrie, după spusele primarului. „Mai avem mici finisaje de făcut, de mobilat sălile şi putem primii copiii. Clădirea are trei săli de clasă, bucătărie, sală de mese, toaletă şi vestiare şi se adresează copiilor care provin din familii nevoiaşe sau care învaţă mai greu. Cadrele didactice îi vor ajuta pe aceştia să-şi facă temele şi să prindă mai bine cele învăţate zi de zi la şcoală“, a declarat Mitrana. În programul after school au fost înscrişi deja 40 de copii din cei 160 de elevi şi preşcolari din satul Moşneni.