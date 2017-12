A.G. Weinberger, în concert extraordinar la Constanţa

Renumitul artist A.G. Weinberger va susţine un concert de excepţie în oraşul de la malul mării, pe data de 24 aprilie, începînd cu ora 21.30, în clubul „Phoenix”.

A.G. Weinberger este un muzician de marcă, orădean la origine, chitarist, vocalist, interpret la muzicuţă, producător şi realizator de emisiuni radio şi producător de albume, iniţiator al mişcării de cluburi, fiind o certă autoritate în domeniu. În România nu se poate vorbi despre blues fără acest muzician. Artistul a făcut, la mijlocul anilor optzeci, trecerea de la chitarist rock la chitarist de blues, promovînd, de atunci, acest gen muzical. În 1986 şi-a început cariera de solist blues, înfiinţînd, împreună cu Harry Tavitian (pian), Corneliu Stroe (baterie) şi Cătălin Rotaru (chitară bas), una dintre primele formaţii de blues din România, „Transylvanian Blues Community”.

După anul 1990, A.G. a fost invitat să susţină turnee în Germania, Elveţia, Israel, Turcia, Ungaria. În 1991, muzicianul şi-a înfiinţat propria sa formaţie de blues - „Weinberger Blues Machine”. A lansat primul album de blues din România, intitulat „Good Morning, Mr. Blues” (1996), urmat, în 1997, de „Standard Weinberger”. Materialul discografic lansat în 1997 a obţinut premiul „Cel mai bun disc de jazz al anului 1997”. Tot în acel an, Weinberger a cîntat în Piaţa Universităţii, cu ocazia vizitei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Bill Clinton, primind un mesaj de mulţumire semnat personal de preşedintele american. În 1998, a înfiinţat fundaţia „BlueSylvania” şi a concertat în cadrul festivalului „Bluestock” din Memphis, Tennessee. 1999 este un an plin de turnee, în care notorietatea artistului atinge cote maxime. La finalul anului 1999, Weinberger şi-a lansat cel de-al treilea album, „Transylvania Avenue”. În mai 2000, A. G. a plecat „în exil cultural în Statele Unite\'\', aşa cum îi place lui să spună. Timp de patru ani, A.G. a muncit cu tenacitate în domeniul muzical în America, astfel încît să poată demonstra că şi un chitarist din România poate reuşi acolo unde a reuşit celebrul B. B. King. La început, a cîntat în cluburile din Chicago, apoi la New York, urmînd să plece în turneu cu o cîntăreaţă de country din Nashville, cu care a colindat toată America, parcurgînd aproape 30.000 de mile. În final, s-a stabilit în Las Vegas, unde a cîntat în cluburi şi cazinouri şi a predat lecţii de chitară. În iulie 2006, Weinberger şi-a lansat albumul cu numărul patru, „Nashville Calling”, înregistrat şi produs în totalitate în S.U.A. „Nashville Calling” a fost produs de multiplul nominalizat pentru premiile Grammy, Tom Hambridge, cunoscut pentru colaborările sale cu Lynyrd Skynyrd, Johnny Winter, Bonnie Riatt, Susan Tedeschi, Delbert McClinton, Johnny Lang, Norah Jones.