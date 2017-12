A.G. Weinberger, nominalizat la premiile Grammy

Apreciatul muzician A. G. Weinberger se află printre artiştii propuşi pentru nominalizările din acest an la premiile Grammy, la şase din cele 110 categorii. Albumul „Nashville Calling”, înregistrat de artist în Statele Unite, a fost nominalizat la categoriile „Albumul Anului” şi „Cel mai bun album de Blues Contemporan”. Piesa „Bring A Little Smile To Me”, de pe acelaşi disc, a intrat în lupta pentru „Cel Mai Bun Cîntec Gospel”. La categoria „Video”, artistul român este reprezentat de „Break The Man”. Piesa „Don\'t Kill The Melody In Me” a fost înscrisă în cursa pentru „Cîntecul anului”, iar „Down on You” va candida pentru categoria „Rock Song”.