Agassi îşi amînă retragerea

Constănţeanul a amînat retragerea fostului lider mondial Andre Agassi. Aflat la ultimul turneu al carierei, Andre Agassi a tranşat disputa cu românul din actul inaugural al ultimului turneu de Grand Slam al anului la capătul a patru seturi. Pavel şi Agassi şi-au împărţit primele două seturi în tie-break, înainte ca sportivul nostru să se desprindă la 4-0 în actul al treilea. În acel moment un intervenit probleme stomacale pentru Pavel, iar Agassi a izbutit să împingă setul în tie-break, unde a şi avut cîştig de cauză. După 6-3 în setul IV, Andre Agassi (36 ani) a bifat calificarea în actul secund după trei ore şi 31 de minute şi şi-a amînat retragerea cel puţin cu un joc. După ce a anunţat că ediţia din acest an de la US Open va fi ultima competiţie a carierei, Andre Agassi (campion la US Open în 1994 şi 1999) va avea parte de un joc, aparent, mai greu în turul secund, unde va fi nevoit să-l înfrunte pe cipriotul Marcos Baghdatis (finalist în acest an la Australian Open). “Agassi a jucat bine. Am făcut tot ce am putut în condiţiile în care am avut crampe la stomac. Adversarul meu este în continuare un jucător de calitate şi se află într-o formă foarte bună. Sper să ajungă cît mai departe în acest turneu, deoarece o merită", a spus Pavel, care va participa peste două săptămîni la Romanian Open. Pentru participarea la US Open, Andrei Pavel va primi un punct ATP şi un cec în valoare totală de 15.000 de dolari. Al patrulea turneu de Grand Slam al anului a adus şi o surpriză de proporţii încă din prima zi de întreceri. Cotat cu a treia şansă la cucerirea trofeului, croatul Ivan Ljubicic a părăsit turneul new-york-ez încă de la prima apariţie după ce a cedat la capătul a trei seturi simetrice (3-6, 3-6, 3-6) în faţa ibericului Feliciano Lopez.