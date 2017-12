Agassi va participa la turneul de la Washington

Tenismanul american Andre Agassi a anuntat că va participa la turneul de la Washington, care va începe în 31 iulie, cu cîteva săptămîni înainte de ultima competiţie a carierei sale, US Open. Agassi, în vîrstă de 36 de ani, a anunţat în 24 iunie că se va retrage din activitate la finalul turneului US Open. Sportivul american a cîştigat de cinci ori turneul de la Washington, la care a participat la 16 ediţii. La competiţia de la Washington vor mai participa, printre alţii, foşti cîştigători ai turneului: Andy Roddick (2005), Lleyton Hewitt (2004), Tim Henman (2003) şi James Blake (2002). Andre Agassi este unul dintre puţinii jucători care au cîştigat cele patru turnee de Grand Slam - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon si US Open.