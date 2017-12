Agenți de pază neplătiți de două luni, în stradă

Vineri, mai mulți agenți de pază și protecție ai filialei SC FGM Security SRL din Năvodari s-au strâns în fața sediului pentru a protesta împotriva conducerii, întrucât nu și-au primit salariile de mai bine de două luni. Protestatarii au declarat că firma originară din Iași, care are în grijă trenurile cu vagoane-cisternă din portul Midia, nu numai că nu i-a plătit, dar nu le-a oferit nici condiții decente de muncă.

ACUZAȚII GRAVE Unul dintre protestatari, Demirel Ali, a afirmat că abia după două luni a fost chemat să primească avansul. „Am venit să ne cerem dreptul, pentru că am fost chemați să primim avansul, în valoare de 150 de lei, în condițiile în care trebuia să primim 3.000 de lei. Directorul firmei, Iacob Oniga, ne-a spus că marți vom primi și lichidarea, însă e greu de crezut”, a declarat Ali. Potrivit spuselor agenților, unul dintre ei, Mihăiță Cocoș, a intrat în biroul directorului pentru a-și cere dreptul, însă a fost agresat. „M-a împins în afara biroului și m-a întrebat cum mă cheamă. Și știu de ce nu-mi cunoaște numele, deoarece nu am fost angajat cu acte în regulă. La angajare, am semnat contractul în alb”, a spus Cocoș. Un alt agent, Mircea Bombea, a spus că, pe lângă faptul că nu și-a mai primit banii, a muncit în condiții improprii. „Eu, ca agent gardare trenuri, trebuie să apăr trenul cu rezervoare de combustibil, din port, până la destinație și nu am cu ce, pentru că nu avem nici echipament de protecție, nici armament”, a declarat Bombea. Pus în fața acestor acuzații, Iacob Oniga nu a vrut să dea declarații în fața presei. „Nu am ce să vă spun, toți oamenii care lucrează aici au fost angajați conform legii și acest lucru poate fi verificat la ITM”, a spus directorul. Potrivit spuselor protestatarilor, agentul Demirel Ali a fost concediat, pentru instigare la protest.