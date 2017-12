Agenţi de pază atacaţi de hoţi de combustibil

COCKTAILURI MOLOTOV. Mai mulţi localnici din localitatea constănţeană Poarta Albă s-au înarmat, marţi seară, cu bâte, sticle cu cocktailuri Molotov şi răngi şi au fost la un pas de revoltă după ce, aşa cum susţin ei, au fost fugăriţi şi bătuţi de agenţii unei firme de pază. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa spun că poliţiştii din localitate au fost sesizaţi, în jurul orei 21.00, asupra faptului că a avut loc o altercaţie între câţiva localnici şi agenţii unei societăţi de pază care însoţesc garniturile trenurilor de marfă care transportă produse petroliere. Pentru că exista riscul ca acest incident să ia amploare, în zona respectivă au fost trimise mai multe echipaje de poliţie. Oamenii legii au fost întâmpinaţi de zeci de persoane înarmate care reclamau că au fost agresate de agenţii firmei de pază şi protecţie Save & Self Security şi că vor să îşi facă singuri dreptate. După mai bine de o oră de negocieri, poliţiştii au reuşit să îi convingă pe localnici să renunţe la planurile de răzbunare. Dintre persoanele care au reclamat că au fost agresate de agenţii de pază, doar Costică Ciapă, de 21 de ani, a depus plângere pentru loviri sau alte violenţe. Totodată, împotriva agenţilor Save & Self a depus plângere penală şi Georgiana Radu, de 21 de ani, care a reclamat că aceştia au intrat în curtea ei fără drept.

HOŢII STRIGĂ HOŢUL. În urma cercetărilor efectuate în acest caz, poliţiştii au stabilit că scandalul a izbucnit după ce agenţii de pază au încercat să prevină un furt din vagoanele cisternă încărcate cu combustibil ale unui tren care tranzitase cu doar câteva zeci de minute înainte localitatea Poarta Albă. Agenţii firmei Save & Self Security au încercat să-i reţină pe hoţi, însă au fost nevoiţi să se retragă după ce maşinile lor au fost atacate cu pietre şi le-au fost sparte două geamuri. „Începând cu 4 septembrie, firma noastră asigură paza garniturilor de tren încărcate cu combustibili, care tranzitează localitatea Poarta Albă. Mai exact, agenţii noştri trebuie să însoţească cu maşinile garniturile de tren. Din prima zi în care am asigurat paza am fost aşteptaţi de hoţii de combustibil şi atacaţi cu pietre. Avem patru maşini indisponibilizate din cauza avariilor suferite, iar un agent a fost rănit. Am cerut ajutorul Poliţiei Transporturi Feroviare şi acum avem în permanenţă cu noi un agent de poliţie. Marţi seară a fost un exemplu de „hoţii strigă hoţul“. Agenţii de pază au încercat să prindă un grup de hoţi de combustibil care, însă, au alertat poliţia şi au spus că au fost agresaţi fără motiv“, a declarat Nicoleta Balaşi, administrator firmă Save & Self Security. „În zona în care a avut loc acest conflict au fost înregistrate foarte multe atacuri la garniturile de tren care transportă combustibili. Din această cauză, firma transportatoare a şi semnat contractul cu Save & Self Security. Este evident că activitatea agenţilor de pază îi deranjează pe localnicii care se ocupă cu furtul din vagoane. Până acum am primit doar sesizările localnicilor, însă reprezentanţii firmei de pază au menţionat că vor depune şi ei plângere, având în vedere pagubele înregistrate în timpul misiunilor. Probele adunate la dosar până în momentul de faţă tind să dea dreptate agenţilor de pază“, a declarat cms. şef Ionel Ioniţă, şeful Formaţiunii de Poliţie Rurală Medgidia. Poliţiştii din localitate au demarat o anchetă în acest caz pentru identificarea persoanelor care au atacat agenţii de pază şi pentru a stabili dacă persoana care a reclamat că a fost lovită a fost sau nu agresată de agenţii Save & Self.