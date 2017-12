Agenţi economici avizaţi pentru debranşare

Pentru perioada 19 - 21 martie 2014, 18 agenţi economici din Constanţa au fost avizaţi pentru debranşare, din cauza datoriilor de peste 24.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă, dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.

CONSTANŢA Hotel Palace RRT SRL, str. Remus Opreanu, nr. 5-7, sold (s) - 2.343,31 lei, reprezentant (r) - Gavrilescu Alexandru; Baron Service SRL, bd. Mamaia, nr. 191, s - 1.845,12 lei; Electromontaj SA, str. Vârful cu Dor, nr. 8, s - 1.417,53 lei, r - Perlea Gheorghe; B.S.B. SRL, şos. Mangaliei, nr. 86C, s - 1.799,15 lei, r - Pala Marius; Darmel Tour 2002 SRL, bd. Mamaia, nr. 284A, s - 422,56 lei, r - Darlaiene Stere; B.G.F. Company SRL, bd. Mamaia, nr. 122B, s - 338,74 lei, r - Caraivan Livia Marilena; Silvian Star SRL, str. I.G. Duca, nr. 73, s - 731,03 lei, r - Silvian Miron; Zorile Mării, str. Ştefan cel Mare, nr. 2, s - 1.171,65 lei, r - Caracota Nicu; C & C Consaco SRL, bd. Mamaia, nr. 135-137, s - 2.137,27 lei, r - Bătrânu Gheorghe; Trai SRL, str. Unirii, nr. 108, s - 1.047,06 lei, r - Grosu Traian; Atinimul SRL, bd. Mamaia, nr. 155, s - 3.192,05 lei, r - Melcea Tabita; Bemosa Com SRL, str. Topolog, bd. Mamaia, nr. 181B, s - 1.031,01 lei, r - Şamata Hristu; G.S.N. Inter United SRL, bd. I.C. Brătianu, nr. 2, s - 1.042,49 lei, r - Niculescu George; Lacto G.M.G. SRL, bd. Mamaia, nr. 210, s - 987,14 lei, r - Gosu Vasile; Beta Trade SRL, str. Alexandru cel Bun, nr. 2, s - 890,56 lei, r - Stoica Mircea Augustin; S.C.A. Muncă şi Artă, str. Cumpenei, nr. 63, s - 2.956,91 lei, r - Bagiac Gabriela; Adendum 2009 SRL, str. Decebal, nr. 17, s - 479,73 lei, r - Ţigănuş Adrian Cosmin.