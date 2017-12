Agenţi economici avizaţi pentru debranşare

Pentru perioada 11 - 15 februarie, 14 agenţi economici din Constanţa au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 10.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Vă prezentăm lista datornicilor din Constanţa: TEN\'S GROUP SRL - Mamaia nr. 271, Terzi Stelian - administrator (a), sold (s) - 564.53 lei; C & C CONSACO SRL - Mamaia nr. 135-137, a - Bătrânu Carmen - 1659.14 lei; BEMOSA COM SRL Topolog - Mamaia nr.181B, a - Samata Hristu, s - 818.35 lei; LANSA SRL - Atelierelor, nr.28, a - Steriu Nicolae, s - 378.66 lei; EURASIA COMMERCE SRL - AUREL VLAICU, nr.125, a - Ali Islambay, s - 343.69 lei; BETA TRADE SRL - AL. CEL BUN, nr.2, a - Ciocîrlău Dragoş, s - 1079.43 lei; ANASTASIA SRL - GROZEŞTI, nr.32, a - Siscu Hristu, s - 206.01 lei, DANVERT SRL - MAMAIA, nr.49-51, a - Grancea Angelo, s - 617.48 lei; ALFORT GENERAL SRL - FAGETULUI, nr.11, a - Cocargeanu Rodica, s - 408.32 lei; EURO PLAST PROD SRL - MAMAIA, nr.190, a - Musu Dani, s - 612.61 lei; EURO TRADE DIVERS SRL - ION RAŢIU, nr.1A, a - Bustiuc Marian, s - 286.79 lei; NOA-OZZY SRL - CERCETAŞ BUZATU, nr.15, a - Nurla Agi Orghium, s - 1060.35 lei; HERR SOUND SRL - CPT. DOBRILĂ EUGENIU, nr.6, a - Olteanu Florin, s - 320.07 lei.