Agenţi economici avizaţi pentru debranşare

Pentru perioada 12 - 16 noiembrie 2012, 11 agenţi economici din Constanţa au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de aproape 13.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Vă prezentăm lista datornicilor din Constanţa: Forte Games SRL, bd. Tomis, nr. 235, sold (s) - 314.36 lei, administrator (a) - Dinu Ana Mihaela; Camarom\'95 SRL, str. Tulcei, nr. 2, s - 1404.05 lei, a - Roşu Maria; Pottery SRL, bd. IC Brătianu, nr. 28, s - 301.91 lei, a - Şerban Daniel; Document Service Center SRL, str. Dreptăţii, nr. 10, s - 504.83 lei, a - Steriu Elena; Q\'S In Expert Take Awey SRL, str. Ferdinand, nr. 7, s - 2136.37 lei, a - Oancea Emil; Marena Trading 2001 SA, bd. 1 Decembrie 1918, s - 356.77 lei, a - Parteca Iancu; Steliana Universal SRL, şos. Mangaliei, nr. 102, s - 388.27 lei, a - Stan Steliana; Eucass SRL, str. Cpt. P Papadopol, nr. 14, s - 4107.55 lei; C& D Mat SRL, bd. Aurel Vlaicu, nr. 52, s - 988.01 lei, a - Iusuf Mahir.