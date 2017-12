Agenţi economici avizaţi pentru debranşare

Pentru perioada 29 octombrie - 2 noiembrie 2012, 31 de agenţi economici din Constanţa au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 175.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Vă prezentăm lista agenţilor avizaţi pentru debranşare din Constanţa: Best World Selectiv SRL, str Nicolae Filimon, nr 2, sold (s) - 1058,39 lei, administrator (a) - Memet Sucuran; Beta Trade SRL, bd Tomis, nr 48, s - 1176,22 lei, a - Ciocârlău Dragoş; Giavela SRL, str C Porumbescu, nr 40, s - 1260.91 lei, a - Pufleanu Dumitru; Sidera Stone SA, str Celulozei, nr 8, s - 1267.12 lei, a - Givelegian Costin; Alcor Merchant SRL, str Unirii, nr 108, s - 1713.48 lei, a - Birca Cristian; Rompetrol Downstream SA, bd Tomis, nr 352, s - 1968.40 lei, a - Crudu Tesloveanu; Mauchi SRL, str Rapsodiei - Lot 134, s - 248.17 lei, a - Hamed Mohamed Khalil; Consal Trade SRL, bd Aurel Vlaicu, nr 52, s - 2532.08 lei, a - Chiceanu Răzvan; Rep Nav Star SRL, str Ion Roată, nr 28, s - 2714.52 lei, a - Budu Stelian; Direct SRL, bd A Vlaicu, nr 186, s - 2715.75 lei, a - Mirică Cosmin-Sorin; Adivin\'95 SRL, str Luptători, nr 10, s - 5440.57 lei, a - Vintilă Adrian; Surgela SRL, str Răscoalei, nr 15, s - 566.21 lei, a - Martinengo Giuseppe; Amăruii SRL, str Alex Puskin, nr 36, s - 594.08 lei, a - Iacob Răzvan; Vila Barzoti SRL, str Panait Holban, nr 3, s - 608.13 lei, a - Birzu Dimciu; Aurofan Agrement SRL, str Oborului, nr 38, s - 611.92 lei, a - Petre Marcel; Elion Import-Export SRL, str C Brătescu, nr 43, s - 6308.26 lei, a - Pitran Ovidiu Dan; Lansa SRL, str Atelierelor, nr 28, s - 632.88 lei, a - Steriu Nicolae; Iul & Cris Improvement SRL, str Mercur, nr 11, s - 720.61 lei, a - Oţelea Aurel; Merkal SRL, str Ghe Lazăr, nr 7, s - 835.88 lei, a - Memet Denis; Dost-Tek SRL, str Eliberării, nr 4, s - 885.15 lei, a - Vural Ugur; ABC Val SRL, str Industrială, nr 2, s - 964.59 lei, a - Bănică Marius; Grădiniţa nr 57, şos Mangaliei, nr 74, s - 1331.22 lei, a - Găină Stelică Florica; Grădiniţa Lumea Copiilor, str Pelicanului, nr 2, s - 1344.95 lei, a - Vlădăreanu Violeta; Colegiul Mircea cel Bătrân, str Ştefan cel Mare, nr 6, s - 1926.15 lei, a - Nicoară Vasile; Grup SC CA Rosetti, bd 1 Mai, nr 44, s - 19384.02 lei, a - Omer Gumer; Colegiul Tehnic Tomis, bd Tomis, nr 153, s - 34902.79 lei, a - Costencu Ana; Gr Şc.Auto D Leonida, al Pelicanului, nr 2, s - 36599.92 lei, a - Buta Doina; Liceul Sportiv N Rotaru, str Ion Corvin, nr 2, s - 47972.37 lei, a - Szemerjai Andrei Ion; Grădiniţa Lumea Poveştilor, str Solidarităţii, nr 8, s - 610.29 lei, a - Manzu Liana.