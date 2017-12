Agenţi economici şi asociaţii fără apă!?

Zilele acestea, sute de agenţi economici din Constanţa şi zeci de asociaţii de proprietari din Năvodari riscă să rămână fără apă din cauza restanţelor de peste 900.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele, atenţionează RAJA.

• Printre agenţii economici avizaţi pentru debranşare se numără şi Pro Invest Group SRL cu un debit de 554,92 lei, Cin-Cin SRL cu o restanţă de 2.058,28 lei; Camarom\'95 SRL cu 593,06 lei; Q\'S Inn Expert Take Awey SRL cu 1.849,48 lei; Casa Rentabil Gold SRL cu 860,13 lei; Danvert SRL cu 688 lei; Bemosa Com SRL cu 784 lei; Fundaţia „Giovanni Bosco” cu 1.661 lei; Lombardia SRL cu 435 lei; Mondo Cafe SRL cu 566,18 lei; Constanţa Development SRL cu 636 lei; ADX Rent Est SRL cu 786,87 lei; Donald Serv SRL cu 801,8 lei; Leader International SA cu 2.806 lei; Nova Holding SRL cu 1.373 lei; Silvian Star SRL cu 721,18 lei; Noul Orizont SRL cu 1.592 lei; Alfort General SRL cu 458,56 lei; Party & Parfumuri SRL cu 2.305 lei, MNS Rehab SRL cu 3.441 lei; G & V Nova Invest SRL cu 446 lei; Lansa SRL cu 484 lei; Serif Prodexim SRL cu 375 lei; Sammy Grup Co SRL cu 638 lei; Romned Company SRL cu 986 lei şi Top Romest SRL cu 533 lei.

• Asociaţiile de proprietari din Năvodari avizate pentru debranşare sunt: Asociaţia de proprietari (AP) 11 Est cu o datorie de 4.439,80 lei; AP 12 Est cu o restanţă de 4.051,76 lei; AP 13 Est cu 10.215,41 lei; AP 15 Est cu 6.882,81 lei; AP 16 Est cu 112.307,28 lei; AP 17A Est cu 10.003 lei; AP 17B Est cu 3.964.24 lei; AP 19 Est cu 82.023,11 lei; AP 20 Est cu 76.776,31 lei; AP 22 Est cu 23.475,53 lei; AP 23 Est cu 3.536,63 lei; AP 25 Est cu 4.969,02 lei; AP 28 Est cu 5.995,12 lei; AP 30 Est cu 3.105,98 lei; AP 31 Est cu 11.599,12 lei; AP 33 Est cu 8.140,65 lei; AP 34 Est cu 2.284,66 lei; AP 35 Est D cu 2.471,07 lei; AP 37 Est cu 5.710,93 lei; AP B Taşaul cu 23.760,02 lei; AP B1 cu 20.845,02 lei; AP 1 cu 6.179,44 lei; AP Albina cu 5.586,02 lei; AP B2C cu 4.115,99 lei; AP B2D cu 4.754,82 lei; AP Central cu 14.626,69 lei; AP E Taşaul cu 5.469,29 lei; AP F Taşaul cu 7.735,49 lei; AP G Taşaul cu 21.235,81 lei; AP T1A Taşaul cu 5.545,19 lei; AP T2 Taşaul cu 5.279,65 lei; AP T3 A+B Taşaul cu 4.176,72 lei; AP T7 cu 6.271 lei; AP Stadion cu 3.743 lei; AP H5 cu 4.007 lei; AP H6 cu 2.881 lei; AP M2A cu 5.153 lei; AP Speranţa cu 25.469 lei; AP CZ cu 3.926 lei; AP G1 cu 4.652 lei; AP G2 cu 3.620 lei; AP Midia cu 2.880 lei; AP M3 cu 4.860 lei; AP Galaxy 160 cu 65.286 lei; AP Olimp cu 1.559 lei; AP 50A cu 1.779 lei; AP 50B cu 1.158 lei; AP Gladiola cu 6.075,68 lei; AP Ghioceilor cu 4.004 lei; AP Irisului cu 1.834 lei; AP Crinului 62 cu 2.156 lei; AP 2 Crini cu 3.874 lei; AP bl. 64 cu 1.302 lei; AP 66 Sud cu 1.562 lei; AP Panseluţelor cu 2.543,24 lei; AP CN 3 cu 2.731 lei; AP Troiţa cu 742,95 lei; AP 2E cu 11.588 lei; AP E2C cu 1.675,33 lei; AP Legmas cu 4.512,14; AP 2 Crini cu 3.874,93 lei; AP bl.64 cu 1.302 lei; AP 66 Sud cu 1.562 lei; AP Panseluţelor cu 2.543 lei; AP P1 sc.A cu 2.827 lei; AP P1 sc.B cu 1.432 lei; AP P1 sc.C cu 2.400 lei; AP P3 sc.B cu 1.398 lei; AP P4 cu 1.781 lei; AP P6 cu 3.717 lei; AP P7-P10 cu 2.190 lei; AP P8 cu 1.272 lei; AP P9 cu 3.618 lei; AP R1 R2 R3 R4, cu 8.652 lei; AP Rândunica cu 3.341 lei; AP Pescăruşului CP1 cu 4.237 lei; AP nr.1 cu 1.277 lei; AP 1 Sud cu 1.325 lei; AP 2 Sud cu 4.680 lei; AP 3 Sud cu 4.990 lei; AP 4 Sud cu 1.581 lei; AP Cristal 5 cu 3.234 lei; AP 12 Sud cu 4.292 lei; AP 13 Sud cu 13.658 lei; AP 16 Sud cu 27.002 lei; AP 19 Sud cu 1.136 lei; AP 22 Sud cu 5.668 lei; AP F1 cu 5.055 lei; AP F4 cu 1.208 lei; AP FC 4 cu 1.556 lei; AP Metro cu 4.912 lei; AP A5 cu 4.306,11 lei; AP Luceafărul C5 cu 1.157 lei; AP Peco cu 9.394 lei; AP A9 Peco cu 7.581 lei; AP Locato C4 cu 3.456 lei; AP C2A+C2B cu 2.606 lei; AP C3A+C3B cu 2.850 lei; AP Ogorului O4 cu 3.841 lei; AP Vulturul cu 7.558 lei; AP Peco cu 9.394 lei; AP RA1 cu 2.282 lei; AP RA2 cu 2.711 lei şi AP RA4 cu 1.602 lei.