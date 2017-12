Agenţia Domeniilor Statului nu scapă de reorganizare

Reorganizarea Agenţiei Domeniilor Statului (ADS) va fi realizată numai după finalizarea controlului solicitat de premier ce se va încheia, cel mai probabil, până la jumătatea lunii iunie, după cum a declarat secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu. „ADS are, acum, o nouă conducere, iar noi am cerut toate situaţiile legate de contractele de asistenţă juridică şi motivele pentru care ADS pierde anumite procese. Este curios de ce nu pot încasa redevenţele pe anumite contracte cu debite şi sunt menţinute în continuare. Avem un caz celebru în care concesiunea a fost câştigată de cineva, iar acel cineva nu vine să încheie contractul de concesiune cu ADS pentru a-i permite celui care are arenda să continue”, a precizat Botănoiu. Deşi secretarul de stat nu a dorit să precizeze despre ce contract este vorba, în mass media au apărut numeroase informaţii legate de situaţia celor aproape 57.000 de hectare din Insula Mare a Brăilei (IMB), arendate în 2001, pe 20 de ani, de SC TCE 3 Brazi Piatra Neamţ, societate deţinută de omul de afaceri Culiţă Tărâţă şi de către firma ieşeană Agricost SRL, care a câştigat în instanţă, încă din 2010, dreptul de a prelua contractul IMB prin atribuire directă, dar nici până la această dată nu a fost finalizată preluarea. Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, declara, recent, că doreşte externalizarea serviciilor juridice de la ADS pentru a putea recupera cu prioritate redevenţele neîncasate de stat de-a lungul timpului, cifrate în prezent la circa 375 de milioane de lei, din care 130 de milioane de lei sunt redevenţe la masa credală, iar 200 de milioane de lei sunt în litigiu în instanţă. (O.M.)