Agenţia Medicamentului, în luptă cu birocraţia

Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM) ar putea genera dublul veniturilor anuale obţinute în prezent, de 18 milioane euro, dacă ar avea resurse umane şi financiare corespunzătoare şi dacă s-ar reduce birocraţia, potrivit preşedintelui ANMDM, Marius Savu. „Agenţia este blocată pe zona de finanţare şi materială şi umană din cauza legislaţiei actuale. Eu, în loc să am 30 de oameni care să evalueze dosare şi să pot aduce producători din India sau din alte state, nu o pot face şi aceştia preferă să meargă în Canada sau Marea Britanie, iar banii care ar fi putut ajunge la noi se duc acolo, din cauza birocraţiei. ANMDM generează 18 milioane euro şi, dacă am avea mai multă libertate, am dubla această sumă“, a afirmat Savu, prezent la International Health Forum. În prezent, în România, durata medie de înregistrare a unui medicament este de doi ani şi poate ajunge şi la cinci ani. „Pentru autorizarea unui medicament, durata medie este doi ani. (...) Am cerut în Consiliul Ştiinţific ca producătorilor de medicamente generice care vor să înregistreze al doilea sau al treilea produs generic să le fie accelerată înregistrarea“, a spus Savu. Potrivit acestuia, agenţia are în proces de aprobare şi dosare din 2008-2009. Aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, ANMDM evaluează documentaţia de autorizare pentru punerea pe piaţă a unor medicamente de uz uman şi supraveghează siguranţa acestora.