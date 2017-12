Agenţia Naţională a Medicamentului: Nu a fost efectuată nicio percheziţie la sediul instituţiei

09:53:54 / 01 Iunie 2016

DRUMUL BANILOR Profesorul Tudor Udriștoiu: contract de muncă cu o companie farmaceutică Fost senator PDL, în prezent șef al Clinicii de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova și președinte al Colegiului Medicilor Dolj, prof. univ. dr. Tudor Udriștoiu se situează în topul medicilor sponsorizați de companiile farma, încasând în cursul anului 2014 suma de 164.513 lei. Colaborarea sa cu opt firme s-a soldat cu sume cuprinse între 290 lei și 16.916 lei și au vizat prezentări (conferințe și simpozioane, peste 25 la număr), dar și participarea la evenimente internaționale la New York, Londra și Madrid. Nu în ultimul rând, Udriștoiu a participat, alături de alți peste o sută de medici români, la lansarea unui medicament al companiei daneze Lundbeck, indicat pentru reducerea consumului de alcool la pacienții cu dependență de alcool. Potrivit declarației de avere postate pe site-ul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în anul 2014 Udriștoiu a avut venituri de peste 180.000 lei din pensie și salarii, distribuite astfel: Spital – 71.082 lei, UMF Craiova – 65.006 lei, Colegiul Medicilor Dolj – 29.918 lei și, surpriză, reprezentanța în România a companiei farmaceutice americane Eli Lilly – 2.701 lei. Or, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, spune, la alin. 1 lit. a) art. 389, că „exercitarea profesiei de medic este incompatibilă cu calitatea de angajat sau colaborator al unităților de producție ori de distribuție de produse farmaceutice sau materiale sanitare”. În continuare, același articol prevede că „pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei” și că medicul este obligat să anunțe colegiul al cărui membru este în termen de 10 zile de la apariția situației de incompatibilitate. Doar că, în acest caz, Udriștoiu-medicul ar fi trebuit să-l înștiințeze pe Udriștoiu-președintele Colegiului Medicilor Dolj de situația de incompatibilitate. În altă ordine de idei, la capitolul venituri din alte surse (proprietate intelectuală, convenții civile, dobânzi), Udriștoiu a declarat suma de 98.908 lei, adică mai puțin decât rezultă din raportările companiilor farma. Dr. Udriştoiu a precizat, pentru corespondentul Digi 24 Craiova, că nu a încasat efectiv sumele declarate de companiile farma. “Deci, nu e că am primit banii ăştia, ci au fost utilizaţi, ce-i drept, în interesul meu”, a arătat medicul. Acesta a pledat şi pentru necesitatea participării cadrelor medicale la manifestări ştiinţifice, în special cele internaţionale. “Eu cred că mergând pe linia asta, spuneţi-le colegilor la Bucureşti să propună închiderea graniţelor, domnule. Să ieşim odată din sistemul ăsta european. Ce-i mizeria asta? Ne ducem pe la congrese şi pe la alte chestii, pentru că noi nu ne putem duce fără aceste sponsorizări din salariul nostru minunat şi nici nu ne decontează aşa cum a fost la începutul anilor ’90″, a declarat Presedintele Colegiului Medicilor Dolj.