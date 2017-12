Agenţie imobiliară prădată

Doi hoţi au fost prinşi, marţi noaptea, de angajaţii unei firme de pază şi protecţie la scurt timp după ce au jefuit agenţia imobilară Euro Domenias, situată pe bulevardul Tomis, din Constanţa. Conform anchetatorilor, cei doi indivizi au pătruns în incinta societăţii forţând uşa de la intrare cu o rangă. Imediat s-a declanşat alarma, iar hoţii nu au apucat să ia decât două laptopuri şi au dat bir cu fugiţii. Un echipaj al firmei de pază care se afla în zonă a ajuns imediat la sediul agenţiei. „Am găsit uşa deschisă, am încercuit zona, iar un cetătean ne-a spus că doi bărbaţi au ieşit cu două laptop-uri sub braţ şi s-au urcat într-o maşină Volkswagen Passat Break, cu numere de Bulgaria”, a declarat Grigore Vasile, unul dintre agenţii de pază. Angajaţii firmei Zip Escort au identificat autoturismul şi i-au urmărit prin tot oraşul, până când fugarii au pătruns pe strada Steagului, din cartierul Coiciu. Suspecţii au fost imobilizaţi de agenţii de pază şi predaţi poliţiştilor Secţiei 2. Cei doi au fost identificaţi ca fiind Ionel Robert Motoloiu, de 25 de ani, din comuna Făcăieni, judeţul Ialomiţa, şi Daniel Neacşu, de 27 de ani, din comuna Cobadin, judeţul Constanţa. În maşina lor nu a fost găsit nimic pentru că, pe drum, indivizii au aruncat pe geam cele două laptop-uri. Ele au fost recuperate de agenţii de pază dar nu mai pot fi folosite pentru că erau deteriorate. „Cei doi au mai venit săptămâna trecută şi s-au dat drept clienţi. Au venit şi au spus că vor un apartament. Le-am spus că o să le căutăm şi le-am cerut să ne lase un număr de telefon, însă au plecat şi au zis că ne mai contactează ei. Cred că vizita respectivă a fost făcută pentru a testa terenul şi pentru a vedea ce avem în agenţie. Când au venit să fure erau familiarizaţi cu ce se află în interior, întrucât nu am găsit nimic răvăşit”, a declarat administratorul agenţiei imobiliare. Oamenii legii au întocmit pe numele celor doi dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. În cursul zilei de ieri, Ionel Robert Motoloiu şi Daniel Neacşu au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa pentru audieri.