Agenţii economici avizaţi pentru debranşare

Pentru perioada 24 - 28 februarie 2014, 17 agenţi economici din Constanţa au fost avizaţi pentru debranşare, din cauza datoriilor de peste 32.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele, atenţionează SC RAJA SA. Vă prezentăm lista agenţilor economici din Constanţa: Aegades SRL, str. Sarmisegetuza, nr. 5, sold (s) - 670,29 lei, reprezentant (r) - Cuşa Cristian; SCA Muncă şi Artă, şos. Cumpenei, nr. 63, s - 3.793,60 lei, r - Bagiac Gabriela; Cin-Cin SRL, bd. Tomis, nr. 28, s - 1.994,21 lei, r - Mocianu Sorin; Rubian Company SRL, str. Nicolae Iorga, nr. 26, s - 826,95 lei, r - Tănase Magdalena; Darmel Tour 2002 SRL, bd. Mamaia, nr. 284A, s - 461,28 lei, r - Darlaiene Stere; Teleconstrucţia SA, str. Interioară, nr. 2, s - 414,96 lei, r - Moroianu Cosmin; C & C Consaco SRL, bd. Mamaia, nr. 135-137, s - 4.692,33 lei, r - Bătrânu Carmen; Eclissis SRL, bd. 1 Mai, nr. 99, bl. G2, cam. 01, s - 6.968,85 lei, r - Grosu Stelian; Amăruii SRL, bd. Al. Puşkin, nr. 36, s - 926,36 lei, r - Iacob Răzvan; Alfort General SRL, str. Făgetului, nr. 11, s - 571,66 lei, r - Cocârgeanu Rodica; Q'S Inn Expert Take Away SRL, bd. Ferdinand, nr. 7, s - 1.775,54 lei, r - Oancea Emil; Megasimitis SRL, str. Industrială, nr. 9, s - 3.010,63 lei, r - Geambazu Florin; Bis Partners SRL, str. Traian, nr. 41A, s - 538,55 lei, r - Ali Şenol; Briliant Expres SRL, str. Nicolae Filimon, nr. 2, s - 1.262,52 lei, r - Oancea Raluca; Snow Clean SRL, str. Celulozei, nr. 6, s - 2.894,68 lei, r - Costea Gheorghe; Dumy Wash SRL, str. Nicolae Milescu, nr. 13, s - 545,14 lei, r - Nachiu Ioana; Alcor Merchant SRL, str. Unirii, nr. 108A, s - 1.152,07 lei, r - Birca Cristian.