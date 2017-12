Agenţii economici solicită neimpozitarea profitului reinvestit începînd din 2009

Neimpozitarea profitului reinvestit începînd cu 1 ianuarie 2010 este inutilă pentru firme, deoarece se aplică cu întîrziere şi multe firme nu vor mai apuca să beneficieaze de această facilitate, susţine preşedintele Uniunii Generale a Industriaşilor din România (UGIR), Ioan Corîci. \"Neimpozitarea profitului reinvestit de la 1 ianuarie 2010 este o glumă, pentru că nu mai are cine să se folosească de ea la acel moment, întrucît multe firme nu vor apuca să ajungă în 2010 şi destul de multe nu vor mai avea profit\", a afirmat Corîci. El a arătat că această prevedere nu poate fi inclusă în planul de măsuri anticriză, iar Guvernul nu a respectat promisiunea făcută. \"Facem un apel disperat către Guvern să găsească soluţii reale şi să le implementeze imediat în următoarea săptămînă, pentru că altfel criza se va agrava\", a adăugat Corîci. Şi reprezentanţii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii (CNIPMM) au solicitat, ieri, introducerea neimpozitării profitului reinvestit începînd din acest an, nu din 2010. În ceea ce priveşte creşterea cotei de contribuţie la asigurările sociale cu 3,3%, Corîci a arătat că UGIR va protesta în legătură cu această măsură. Preşedintele UGIR apreciază că măsura de compensare a TVA de plătit cu sumele de rambursat de la stat din TVA este insuficientă şi nu va duce la deblocarea economiei. \"Am cerut demult ca TVA-ul să fie plătit la încasarea facturii, nu înainte, pentru că statul nu ne returnează banii în timp util. Nu mai putem să mai finanţăm noi bugetul în condiţiile în care dobînzile la credite au ajuns şi la 25%\", a continuat Corîci. Referindu-se la suma de 10 miliarde de euro anunţată pentru investiţii în infrastructură, Corîci a arătat că a aflat de la preşedintele ţării că o mare parte din aceşti bani nu vor putea fi folosiţi pentru că reprezintă fonduri europene pentru anumite ministere, care nu au proiecte pregătite. \"Se pare că singurele sume pe care ne putem baza se situează sub trei miliarde, investiţii în economia reală, ceea ce e prea puţin pentru a face faţă crizei\", a mai spus Corîci.