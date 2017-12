Agenţii Poliţiei Rutiere, obligaţi să se legitimeze, la solicitarea şoferilor

Comisia juridică din Senat a stabilit că agenţii Poliţiei Rutiere care opresc conducătorii în trafic vor fi obligaţi să le prezinte acestora legitimaţia de serviciu şi insigna, dacă le este solicitat acest lucru de către şofer. Această obligaţie a agenţilor a fost stabilită ca amendament la OUG 146/2008, care modifica OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Conform amendamentului propus de senatorul PSD Dan Şova se prevede că, \"în cazul opririi unui autoturism în circulaţie, indiferent de motiv, agentul de circulaţie este obligat, la cererea conducătorului auto, să prezinte legitimaţia de serviciu şi insigna\". Iniţiatorul amendamentului a explicat că a făcut această propunere pentru apărarea şoferilor împotriva asumării identităţii false de poliţist a unor persoane, dar şi pentru limitarea unor posibile abuzuri ale Poliţiei Rutiere. La rîndul său, preşedintele Comisiei, Toni Greblă, şi-a exprimat opoziţia faţă de amendament, susţinînd că prin aprobarea acestuia ar fi restrînse obligaţiile agenţilor de circulaţie. \"Poliţistul are nişte obligaţii de serviciu. Atunci cînd opreşte pe cineva trebuie să salute, să se prezinte şi să-i spună conducătorului auto scopul pentru care l-a oprit. Acum, practic, am restrîns, agentul se va legitima doar dacă i se solicită, altfel, poate să nici nu mai salute, să nu se mai legitimeze\", a explicat Greblă motivul pentru care a votat împotrivă. Amendamentul a fost aprobat cu şapte voturi favorabile şi unul împotrivă. Alt amendament susţinut de Şova, dar respins de membrii comisiei, prevedea că, dacă agentul de circulaţie refuză să se legitimeze, atunci conducătorul auto nu mai are obligaţia de a-şi prezenta actele. Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 146/2008 urmează să fie dezbătut în plen, decizia finală urmînd a fi luată de Camera Deputaţilor.