AGIGEA - Pensiune agro-turistică fără autorizaţii

Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a declarat că a sesizat toate autorităţile din judeţ cu privire la faptul că pensiunea agro-turistică „Floarea Soarelui” din Agigea, administrată de firma Agro Terra SRL, al cărei patron este liberalul Gheorghe Lămureanu, funcţionează fără niciun fel de autorizaţie. Ba, mai mult, potrivit declaraţiei primarului din Agigea, unitatea economică nu are nici măcar autorizaţie de construcţie. „Pensiunea agro-turistică „Floarea Soarelui” are 20 de camere care nu au avize de la autorităţile abilitate. Unitatea nu are nici măcar contract cu firma de ridicare a gunoiului. Conducerea acestei societăţi se bazează pe faptul că există o autorizaţie de funcţionare provizorie, pentru o construcţie care a existat înaintea actualei pensiuni şi care a aparţinut SC Agricola Agigea SRL, care avea autorizaţie pentru locuinţe de serviciu şi anexe garaje. Dar, de la locuinţe şi pînă la pensiune turistică, este mare diferenţă”, a spus Cristian Cîrjaliu. Contactat telefonic, patronul firmei pensiunii „Floarea Soarelui”, Gheorghe Lămureanu, a declarat că afirmaţiile primarului sînt doar „invenţii electorale”. „Imobilul în care fincţionează penasiunea are cadastru şi a fost intabulat, iar aceste două documente nu se pot elibera fără autorizaţii de funcţionare. Cum naiba să nu am autorizaţii? În plus, eu am cumpărat imobilul, nu l-am construit eu.”, a afirmat Gheorghe Lămureanu. În schimb, primarul din Agigea a precizat că administratorii noii societăţi Agro Terra SRL nu au catadicsit să vină la Primărie pentru a obţine autorizaţiile necesare pentru refacerea proiectului de construcţie şi schimbarea domeniului de activitate. „S-a dispus sistarea lucrărilor şi intrarea în legalitate a societăţii care a construit fără niciun proiect tehnic”, a adăugat Cîrjaliu, care a precizat că pensiunea agro-turistică reprezintă un pericol pentru toţi clienţii care trec pragul acestei unităţi.