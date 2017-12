AGIGEA - Primarul dă în judecată ACN pentru recuperarea unor terenuri

Cu toate că au trecut aproape 19 ani de la Revoluţie, scandalurile privind retrocedarea terenurilor luate abuziv de comunişti nu au încetat şi continuă să fie motivul unor dispute aprinse între foştii proprietari şi diferite instituţii ale statului. În această situaţie se află şi Primăria Agigea, care se luptă cu Administraţia Canalelor Navigabile (ACN) pentru mai multe suprafeţe de teren, care au fost trecute din domeniul privat al comunei Agigea în administrarea Canalelor Navigabile, ca urmare a construirii Canalului Dunăre - Marea Neagră. Deşi această trecere administrativă a avut loc în anii ’80, primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a declarat că, în mod normal, statul trebuia să dea înapoi suprafeţele de teren pe care le-a luat cu forţa în timpul construirii Canalului. „Normal că nu vrem suprafaţa de teren pe care acum se află Canalul, dar măcar să ni se dea ceva în compensaţie şi, în plus, Primăria Agigea are de recuperat o suprafaţă de 14 ha de teren, care a fost intabulată abuziv de Administraţia Canalelor Navigabile, fără să aibă vreun drept asupra acesteia. Cele 14 ha de teren sînt situate de-a lungul Canalului, iar acestea au fost, pînă în prezent, în administrarea ACN. În mod normal, conform Legii retrocedării, această suprafaţă de teren trebuia dată înapoi Primăriei din Agigea, deoarece noi ne confruntăm cu un deficit de 315 ha de teren. Nu avem de unde să dăm terenul înapoi oamenilor, deşi aceştia sînt îndreptăţiţi să îl ceară. ACN a intabulat, în toamna acestui an, abuziv, cele 14 ha de teren, deoarece această suprafaţă de teren nu este proprietatea acesteia. Cred că cineva are interes pentru această suprafaţă de teren şi de aceea vrea să o treacă în proprietatea ACN”, a spus primarul Cristian Cîrjaliu. El a precizat că, pentru a justifica afirmaţiile sale poate pune la dispoziţie toate actele necesare care dovedesc că Primăria Agigea este îndreptăţită să primească toate cele 14 ha de teren. Mai mult, Cîrjaliu spune că, în afara celor 14 ha de teren, alte suprafeţe de teren au fost luate de ACN de la Primăria Agigea. “Au intabulat chiar şi terenul pe care a fost depozitat pămîntul rezultat în urma escavării Canalului Dunărea–Marea Neagră. Să ia surplusul de pămînt şi să plece cu el şi să ne lase nouă terenul de care avem atîta nevoie şi care trebuie retrocedat proprietarilor”, a spus Cîrjaliu. Mai mult, primarul afirmă că cele 14 ha de teren, intabulate de ACN fac parte din islazul comunei. Contactat telefonic, directorul ACN, Ovidiu Cupşa, a precizat că Primăria Agigea nu are nicio problemă cu instituţia pe care o conduce, care este de drept administratorul acestor terenuri, ci cu Guvernul României. “Există acte de vecinătate a acestor terenuri cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, iar această problemă trebuie reglementată de conducerea Primăriei la Guvern, care este îndreptăţit să dea sau să nu dea înapoi terenul Primăriei Agigea. De fapt, în aceeaşi situaţie sînt 16 primării cărora, în timpul comunismului, le-au fost luate terenurile pentru construirea Canalului”, a spus Ovidiu Cupşa. Pentru recuperarea suprafeţelor de teren care au fost intabulate de ACN, în dauna comunei Agigea, primarul Cristian Cîrjaliu a afirmat că este dispus să meargă şi în instanţă, el anunţînd că îi va da în judecată pe cei de la ACN pentru abuz.