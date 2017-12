Agigea, la patru puncte de Pecineaga

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 18-a din Liga a IV-a la fotbal, ultima jucată în acest an - SERIA EST: CSO Ovidiu - Cariocas Constanţa 2-3 (R. Dulan 20, 40 - C. Dămăşaru 45, 69, D. Biciu 83); meciul de juniori a fost amânat; CS II Eforie - Sparta Techirghiol 4-2 (Al. Paraschiv 4, 29, Şt. Gospodin 15, I. Purcărea 44 - M. Munteanu 32, E. Curtmemet 44); la juniori: 0-3 (lipsă asistenţă medicală); Internaţional Pecineaga - CS Agigea 2-4 (I. Olaru 84, 87 - Al. Almaghe 3, 10, 63, Ad. Tănase 21); la juniori: 7-0; Victoria Cumpăna - GSIB Mangalia 2-1 (G. Olaru 34, A. Amariei 90 - L. Alexandru 5); la juniori: 0-11; Gloria Albeşti - Aurora 23 August 7-0 (Şt. Filip 18, 33, 37, Ed. Martişcă 26, Cl. Stancu 41, P. Anghel 58, 80); la juniori: 2-6; Portul Constanţa - AS Cogealac 3-2 (Al. Grămoşteanu 23, C. Cealîcu 68, M. Radu 85 - Ad. Foamete 55, D. Turtoi 63); la juniori: 0-3 (lipsă asistenţă medicală). Clasament: 1. Pecineaga 44p; 2. Agigea 40p; 3. Mangalia 38p (golaveraj: 56-27); 4. Eforie II 38p (55-33). SERIA VEST: Gloria Băneasa - CS Peştera 4-4 (Cr. Arău 26, Cr. Cotabiţă 37, Fl. Curt 48, 81 - Cl. Mitu 6, 88, Gh. Andreescu 17, D. Normambet 41); la juniori: 2-0; Ştiinţa Poarta Albă - Perla Murfatlar 2-2 (E. Baubec 16, C. Miron 68 - C. Stanciuc 55, 74); la juniori: 0-4; AS Carvăn - Carsium Hîrşova 3-0 (neprezentare); la juniori: 3-0 (neprezentare); Dacia Mircea Vodă - Danubius Rasova 4-2 (I. Ciobănuc 37, 80, V. Pena 39, A. Cosma 77 - C. Sasu 60, C. Neda 85); la juniori: 7-4; CS Mihail Kogălniceanu - Axiopolis Sport Cernavodă 1-0 (Fl. Lache 3); la juniori: 2-3. Sport Prim Oltina a stat. Clasament: 1. Peştera 47p/17j; 2. Carvăn 32p/16j; 3. Cernavodă 30p/17j. Meciul CS Agigea - CS II Eforie (Seria Est, etapa a 17-a), pe teren 0-2, a fost omologat cu scorul de 3-0. Motivul: substituire de jucător.