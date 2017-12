Agigea și Cernavodă au preluat conducerea în cele două serii

07:51:13 / 23 Septembrie 2014

Pentru Georgescu

Se poarta aceasta reducere . Dupa cateva luni , uita lumea si atunci se anuleaza tot suspendarea . A se vedea cazul lui Iancu Ion si Leizeriuc Iulian ( care a fost suspendat un an de zile in luna mai - sfarsitul campionatului , iar comisia de recurs in luna august i-a anulat-o , deci practic el nu a stat decat o etapa doua dintr-un an) . Culmea comisiilor si a "spagilor".De ce unui jucator , dupa ce loveste cu pumnul un arbitru , i se reduce suspendarea ?? De ce in anul 2014 se mai fac astfel de chestii !!! RUSINE AJF